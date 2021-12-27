"Вторгайтесь – утопим вас в крови": Арестович обратился к российской армии

Алексей Арестович / УНИАН

Если Кремль решится на полномасштабное вторжение в Украину, то потерпит громкое поражение ‒ погибнут десятки тысяч русских солдат. Об этом рассказал в эфире телеканала "Дом" Алексей Арестович ‒ советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, группировки российских войск, которую Кремль сосредоточил вблизи границы, недостаточно ‒ для того, чтобы нанести Украине военное поражение.

"Попытка вторгнуться закончится грандиозным поражением и тяжелейшим внешнеполитическим кризисом для России. Мы не боимся. ВСУ совместно с западными союзниками с их военно-технической помощью нанесут поражение российской группировке. Они просто не потянут, вся российская армия ничего с нами не сможет сделать, потому что она ограниченно боеспособна из-за мифа о непобедимости российской армии", – сказал Арестович.

Причем он полагает, что российские генералы отлично понимают опасность вторжения и не в восторге от агрессивных планов Путина.

"Ну стрельнут они 30 ракетами: 15 из них – не долетят, еще пять – промахнутся. Это все несерьезно, и любой военный профессионал понимает: ну приходите, вторгайтесь – утопим вас в крови. Мы их просто утопим в крови. Думаю, российские генералы за головы держатся, понимая, во что реально им выльется эта операция. Надеюсь, они смогут объяснить Путину, что это абсолютно бессмысленная затея. Я желаю им одуматься и пожалеть те 40-60 тысяч убитых российских солдат, которых, как я понимаю, они уже запланировали", – подытожил Арестович.

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Напомним, ранее американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

15 ноября британское издание Financial Times писало о том, что сотрудники западных спецслужб располагают данными, которые свидетельствуют о "высокой вероятности" полномасштабного российского вторжения в Украину. В своих прогнозах эксперты опираются не только на сведения о концентрации около 90 тысяч российских военнослужащих рядом с украинской границей, но и на некоторые другие данные секретного характера.