"Авральной истории не будет": как будут воплощать в жизнь опрос Зеленского

Лидер Слуги народа рассказал о планах по поводу опроса, проведенного 25 октября.
"Слуги народа" хотят использовать ответы избирателей на опрос президента в своем законотворчестве. А вопрос о сокращении народных избранников реально успеть рассмотреть еще на этой сессии парламента.
"Самый простой кейс – это третий вопрос (о сокращении количества депутатов до 300 – ред.). У нас лежит на втором чтении возвращенный из Конституционного Суда проект изменений в Конституцию, который признан Конституционным Судом соответствующим Конституции, его можно голосовать. Не уверен, что он прошел комитет, но это довольно быстро можно сделать. Дальше вопрос к коллегам: кто, глядя на цифру народной поддержки в 90%, как будет себя в зале вести. Будем смотреть, кто глядя на 90% поддержки этой идеи в народе будет пытаться увильнуть от голосования за эту инициативу", - объяснил глава партии Александр Корниенко во время брифинга, передает Украинская правда.
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Также, комментируя вопрос о легализации медицинского каннабиса, Корниенко сказал, что есть три законопроекта, которые готовили разные подгруппы во фракции, - и он надеется, что коллеги сделают совместный законопроект, который можно будет вынести в зал и организовать обсуждение в обществе, как лучше реализовать это в Украине.
Но при этом Корниенко подчеркнул, что решать этот вопрос будет Верховная Рада.
О свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях, исходя из предварительных результатов опроса, "этот вопрос еще требует дискуссии в обществе".
По поводу пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах - поддержка большая, сказал Корниенко. Надо будет консультироваться с комитетом правовой политики и антикоррупционным комитетом, "какие есть варианты".
Также Корниенко говорит, что вопрос, касающийся Будапештского меморандума "президент как наш главный дипломат дальше будет учитывать это в своей деятельности".
"Примерно план такой. Какой-то авральной истории, срочно по этим вопросам 5 законов - я не думаю, что она может быть. Но постепенно мы так или иначе дадим ход всем тем вопросам, которые люди поддержали", - добавил глава "Слуги народа".
Выборы 2020 в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее президент уже поинтересовался у граждан, как они относятся к созданию на Донбассе свободной экономической зоны.
- Также в Слуге народа отреагировали на результаты опроса Зеленского по Донбассу. В партии Владимира Зеленского пока не уверены в целесообразности создания свободной экономической зоны на Донбассе.