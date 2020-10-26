"Авральной истории не будет": как будут воплощать в жизнь опрос Зеленского

Корниенко рассказал, как будут воплощать в жизнь опрос президента / Фото РБК-Украина

"Слуги народа" хотят использовать ответы избирателей на опрос президента в своем законотворчестве. А вопрос о сокращении народных избранников реально успеть рассмотреть еще на этой сессии парламента.

"Самый простой кейс – это третий вопрос (о сокращении количества депутатов до 300 – ред.). У нас лежит на втором чтении возвращенный из Конституционного Суда проект изменений в Конституцию, который признан Конституционным Судом соответствующим Конституции, его можно голосовать. Не уверен, что он прошел комитет, но это довольно быстро можно сделать. Дальше вопрос к коллегам: кто, глядя на цифру народной поддержки в 90%, как будет себя в зале вести. Будем смотреть, кто глядя на 90% поддержки этой идеи в народе будет пытаться увильнуть от голосования за эту инициативу", - объяснил глава партии Александр Корниенко во время брифинга, передает Украинская правда.

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Также, комментируя вопрос о легализации медицинского каннабиса, Корниенко сказал, что есть три законопроекта, которые готовили разные подгруппы во фракции, - и он надеется, что коллеги сделают совместный законопроект, который можно будет вынести в зал и организовать обсуждение в обществе, как лучше реализовать это в Украине.

Но при этом Корниенко подчеркнул, что решать этот вопрос будет Верховная Рада.

О свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях, исходя из предварительных результатов опроса, "этот вопрос еще требует дискуссии в обществе".

По поводу пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах - поддержка большая, сказал Корниенко. Надо будет консультироваться с комитетом правовой политики и антикоррупционным комитетом, "какие есть варианты".

Также Корниенко говорит, что вопрос, касающийся Будапештского меморандума "президент как наш главный дипломат дальше будет учитывать это в своей деятельности".

"Примерно план такой. Какой-то авральной истории, срочно по этим вопросам 5 законов - я не думаю, что она может быть. Но постепенно мы так или иначе дадим ход всем тем вопросам, которые люди поддержали", - добавил глава "Слуги народа".

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