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Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО

12 декабря 2021, 21:52
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Украина вступит в Альянс только в одном случае.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО / Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сделал заявление по поводу вступления Украины в НАТО.

Он заявил, что Украина сможет продвинуться в этом вопросе только в одном случае, пишет NBC.

В частности, по его словам, это случится лишь в том случае, если страна будет соответствовать предъявляемым требованиям.

"Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает стратегической ошибкой НАТО тот факт, что Украина до 2014 года не стала членом Альянса.

По словам дипломата, членство Украины в Альянсе предотвратило бы военную агрессию со стороны Российской федерации.

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