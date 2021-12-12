Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО

Украина вступит в Альянс только в одном случае.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сделал заявление по поводу вступления Украины в НАТО.
Он заявил, что Украина сможет продвинуться в этом вопросе только в одном случае, пишет NBC.
В частности, по его словам, это случится лишь в том случае, если страна будет соответствовать предъявляемым требованиям.
"Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса", - заявил Блинкен.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает стратегической ошибкой НАТО тот факт, что Украина до 2014 года не стала членом Альянса.
По словам дипломата, членство Украины в Альянсе предотвратило бы военную агрессию со стороны Российской федерации.
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