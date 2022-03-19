Боитесь Путина – не делайте резких заявлений: у Зеленского разнесли Европу из-за позиции НАТО

Михаил Подоляк / ОПУ

Заявления европейских политиков о том, что НАТО не собирается вмешиваться в военный конфликт России и Украины и создавать бесполетную зону в воздушном пространстве украинского государства, поощряют Кремль к массовым убийствам в Украине. Если в Европе боятся Путина и опасаются называть вещи своими именами, то хотя бы должны не делать резких заявлений. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он назвал "убийственным" заявление министра обороны Германии Кристины Ламбрехт о том, что Североатлантический альянс не станет стороной конфликта в войне Москвы против Киева и не собирается закрывать небо над Украиной.

"Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, то хоть не делайте провокационных заявлений", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что он понимает боль и разочарование президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа, однако Альянсу крайне важно избежать войны в Европе. По его словам, военная и финансовая поддержка Киева усилена, а Германия в этом процессе играет ведущую роль.