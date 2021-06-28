"Что это за два "деда-мопеда": Арахамия в Раде не узнал соавторов Конституции

Арахамия не узнал в Раде Хмару и Шишкина / УНИАН

28 июня, в День Конституции, нардепы собрались на торжественное заседание Рады. На нем присутствовало много гостей, в частности Виктор Шишкин и Степан Хмара.

Однако "слуга народа" Давид Арахамия не узнал соавторов главного закона Украины. В чате провластной фракции в телеграм он не совсем корректно спросил, кто это.

"Что это за два "деда-мопеда"? Стоят в зале",– написал нардеп.

Среди присутствующих в беседе нашлись те, кто смогли объяснить, что два вышеупомянутых мужчины – это правоведы и авторы Конституции Виктор Шишкин и Степан Хмара.

Ранее Главред писал о том, что президент Владимир Зеленский в День Конституции Украины внес в Верховную Раду неотложный законопроект о Большом гербе Украины. Докладывать документ во время его рассмотрения в парламенте будет первый глава государства Леонид Кравчук. При этом Киев уже получил три копии Конституции Пилипа Орлика, а оригинал впервые за 311 лет привезут в страну на День независимости Украины. Об этом заявил гарант в ходе торжественного заседания ВР.