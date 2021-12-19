Депутаты будут голосовать дистанционно - Стефанчук

Верховная Рада будет работать дистанционно / УНИАН

После Нового года в Верховную Раду внесут законопроект, который позволит народным депутатам голосовать дистанционно. То есть, законодательные решения будут приниматься вне стен парламента.

По словам главы ВР Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Интер", у всех парламентов Европы есть миксованная система голосования.

"Я недавно вернулся из Польши и мне обидно было, что та идея, с которой я обратился к народным депутатам еще два года назад, была не воспринята", — заявил спикер Рады.

Также он добавил, что такая форма голосования станет защитой для парламента. В частности, от таких опасностей, как пандемия COVID-19 или вторжение России.

"Мы продолжаем сейчас работу над этим законопроектом, и думаю, он будет внесен после Нового года. Чтобы мы имели предохранитель и не потеряли управляемость в государстве, ведь риски растут", - резюмировал глава ВРУ.

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Напомним, в Украине ввели минимальные налоговые обязательства для собственников земельных участков. Президент Владимир Зеленский одобрил решение парламента.

Новации ставят перед собой целью вывод из тени сельскохозяйственной отрасли. Законодатели говорят, что минимальное налоговое обязательство придется ежегодно платить тем фермерам, которые платят с 1 га менее 1100 грн налогов.

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