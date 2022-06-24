Для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным - Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии считает, что Путину не нужно пытаться "сохранить лицо".
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе больше пытаются сохранить Путину лицо.
В интервью журналистке Наталье Мосийчук политик подчеркнула, что Путин – человек на совести которой эта ужасная преступная война.
"Он преступник и как преступник должен платить цену, которую заставил заплатить нас. Платить за ущерб, который он нанес. Следовательно, мы ввели 6 пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику. Глубже и глубже – чем дольше они тянутся. Следовательно, для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным", - заявила президент Еврокомиссии.
Напомним, 3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.
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Военно-промышленный комплекс России существенно зависит от иностранных компонентов и технологий. Из-за санкций РФ потеряла возможность модернизировать свои войска.
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