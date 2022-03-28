Договор Украины с Россией: у Зеленского заявили, что Турция может стать гарантом безопасности

Турция может войти в список стран-гарантов безопасности Украины - Офис президента / ua.depositphotos.com

Турция находится среди тех государств, которые могут предложить Украине гарантии безопасности в рамках договоров по окончанию войны Москвы против Киева. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Как сообщает Reuters, он рассказал о том, что в будущем Турецкое государство может стать гарантом безопасности Украины.

"Турция входит в число тех стран, которые могут стать гарантами нашей безопасности в будущем", - подчеркнул Жовква.

Напомним, глава фракции Слуга народа в Верховной Раде, представитель Украины на переговорах по завершению войны с Россией Давид Арахамия заявил, что украинская и российская делегация проведут переговоры в Турции 28-30 марта.

Руководитель российской делегации Владимир Мединский сказал, что встреча должна состояться 29-30 марта.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Киев и Москва в ходе переговоров по окончанию боевых действий не обсуждают вопрос нейтрального статуса украинского государства. Киеву нужны гарантии безопасности, они должны включать и военный аспект.

Президент Владимир Зеленский утверждал, что государство готово говорить с Москвой по вопросам гарантий безопасности, нейтралитета и безъядерного статуса.