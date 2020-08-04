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Будет ли прорыв в переговорах по Донбассу: политолог объяснил роль Зеленского и дал прогноз

4 августа 2020, 18:06

Политика делегации Киева в ТКГ по Донбассу зависит от генеральной линии Банковой.

Зеленский, бронежилет, Донбасс
Политика переговоров определяется Зеленским и украинскими чиновниками - политолог / president.gov.ua

В данный момент вряд ли будут изменения в кадровом составе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Политика переговоров не изменится, ключевое влияние на нее имеют президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников.

Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала Украина 24.

По словам Фесенко, изменения в составе украинской делегации пока не планируются. В ТКГ был назначен вице-премьер-министр Алексей Резников, который показал эффективную работу в переговорном процессе, как в Трехсторонней контактной группе, так и в Нормандском формате.

Также, отмечает эксперт, не будет изменений и в переговорной политике украинской стороны. Она определяется вектором президента Владимира Зеленского и чиновниками, которые оказывают непосредственное влияние на данный процесс.Читайте такжеПереговоры по Донбассу: Кравчук сказал, какие компромиссы возможны

"Эта позиция определяется не руководителем делегации, а президентом страны и чиновниками, которые влияют на переговоры. В нашем случае это глава Офиса президента Андрей Ермак и вице-премьер Резников", - подчеркнул Владимир Фесенко.

Тем временем к переговорам по Донбассу присоединился первый украинский премьер-министр, 87-летний Витольд Фокин. Политик пообещал приложить все усилия для урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее Леонид Кравчук рассказал о своем видении особой системы управления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он считает, что пока стороны расходятся во мнениях относительно этого вопроса.

новости Украины Донбасс ТКГ Владимир Зеленский Андрей Ермак Алексей Резников
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