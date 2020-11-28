Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса

Глава Офиса президента Украины назвал пути решения проблемы с КСУ.
Для выхода из конституционного кризиса в Украине нужно сделать три важных шага. Все органы власти должны действовать согласованно и эффективно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Первым шагом должно стать восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации либо предоставление ложных сведений в декларациях, сказал Ермак на своей странице в Facebook.
"По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно строгой", - подчеркнул глава ОП.
Второй шаг - восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.
Третий - урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечение гарантии деятельности его директора.
Конституционный кризис в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что парламенту предстоит решать проблему с Конституционным Судом.
- 30 октября Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.
- 29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры вопреки вердикту КСУ.
- 28 октября Суд лишил права Национальное агентство по предупреждению коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.
Автор: Адриана Бубновская