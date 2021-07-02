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ЕС создал план сотрудничества с "Восточным партнерством": страны могут получить 2,3 млрд евро

2 июля 2021, 16:37
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План по инвестициям будет рассмотрен в декабре 2021 года.

Евросоюз
В Евросоюзе хотят помочь реализовать запланированные реформы странам ВП / Reuters

В Евросоюзе представили план сотрудничества со странами "Восточного партнерства", в том числе с Украиной. В нем говорится о сумме 2,3 миллиарда евро.

Как сообщает ЕП со ссылкой на представителя Еврокомиссии Петра Стано, таким образом, Еврокомиссия решила посодействовать реализации приоритетов в сотрудничестве со странами данной программы.

Главные акценты плана - пять долгосрочных целей - основополодников для долгосрочного экономического равновесия. Для чего ЕС выделит второй стороне сотрудничества 2,3 миллиарда евро в виде грантов, гарантий и смешанных инструментов финансирования. Однако с потенциалом привлечения до 17 млрд евро государственных и частных инвестиций.

Это комплексный план. И он направлен на увеличение торговли, экономического роста, создание рабочих мест, улучшение коммуникационной инфраструктуры, укрепление демократических институтов и верховенства права, совершенствование "зеленых" и цифровых трансформаций, а также на развитие "справедливых, гендерно равных и инклюзивных" сообществ во всех странах "Восточного партнерства".

Эти предложения еще не утверждены полностью и они могут быть изменены в рамках дальнейшего двустороннего обсуждения, которое состоится в рамках шестого саммита "Восточного партнерства", запланированного на декабрь текущего года.

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Что такое "Восточное партерство":

Это - политическая инициатива, которую учредили на Пражском саммите в мае 2009 года ради сближения с ЕС Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Главный залог Партнерства - стимулирование политических и социально-экономических реформ в вышеупомянутых странах.

Украина в "Восточном партерстве":

В мае этого года главы МИД Украины, Молдовы и Грузии инициировали Ассоциированное трио для усиления евроинтеграции. Эти три страны, включаю Украину, будут усиленно сотрудничать ради членства в ЕС.

24 июня в Брюсселе "трио" уже представило свою цель, которая говорит о необходимости выведения сотрудничество в рамках инициативы "Восточное партнерство" на новый уровень.

Евросоюз восточное партнерство новости Украины
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