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Есть "достаточные основания" для новых санкций против России - Кулеба

9 февраля 2022, 21:30

Раздача российских паспортов на Донбассе является прямым нарушением Минских соглашений.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба высказался о новых санкциях против РФ / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о достаточных основаниях для введения новых санкций против России. По его словам, это раздача российских паспортов на Донбассе.

"Есть достаточно оснований для введения санкций против России за незаконную массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса", - написал глава МИД в Twitter.

Он подчеркнул, что раздача российских паспортов на Донбассе является прямым нарушением минских соглашений. Кулеба также приветствовал сегодняшнее решение комитета постоянных представителей в Евросоюзе (COREPER) добавить пять человек в санкционный список за содействие незаконной организации и проведению выборов в Госдуму России на территории временно оккупированного Крыма.

"Крым - это Украина. Каждое нарушение международного права со стороны России будет наказано", - резюмировал министр.

Санкции против России

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

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Соединенные Штаты Америки могут ввести против Российской Федерации превентивные санкции. Такую возможность не исключил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.

По его словам, новые ограничительные меры против РФ вероятны на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Соединенное Королевство разработало санкции против России на случай вторжения в Украину.

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