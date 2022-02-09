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Евросоюз подготовил новые санкции против России - СМИ

9 февраля 2022, 16:03

Сообщается, что официально санкции будут расширены в этом месяце.

Санкции против России
Санкции против России / gettyimages

Санкции против России в Евросоюзе приняли решение расширить. Как сообщил журналиста Радио Свобода Рикардо Йозвяк, это связано из-за оккупации Крыма.

Сообщается, что в списки внесут нескольких человек, причастных к организации российских выборов на полуострове.

"Послы ЕС решили добавить еще 5 человек в санкционный список за подрыв территориальной целостности Украины. Это связано с содействием выборам в Государственную думу, которые прошли в Крыму", - отметил журналист.

По его словам, официально санкции будут расширены в этом месяце. В текущий список внесены 177 человек и 48 юридических лиц.

Санкции против России

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

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Соединенные Штаты Америки могут ввести против Российской Федерации превентивные санкции. Такую возможность не исключил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.

По его словам, новые ограничительные меры против РФ вероятны на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Соединенное Королевство разработало санкции против России на случай вторжения в Украину.

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