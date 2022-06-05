Глава ВР о Венгрии: поливают Украину грязью и отбеливают Россию

Президент Венгрии Орбан на встрече с Владимиром Путиным. Архив / Фото: kremlin.ru

Весь демократический мир с удивлением и непониманием наблюдает за позицией Венгрии, которая упорно продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию. Об этом заявил на своей странице в Фейсбуке председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Так он отреагировал на выпад спикера Парламента Венгрии Ласло Кевера в сторону Владимира Зеленского.

"Относительно заявления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера: весь демократический мир с удивлением и непониманием наблюдает не за заявлениями Президента Зеленского, а за позицией Венгрии, которая упорно продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию. В отличие от спикера венгерского парламента, мы в Украине, в том числе – закарпатские венгры, уверены, что Украина победит и будет отстроена достаточно быстро", - написал Стефанчук.

Читайте такжеЕС поставит Венгрию на место: эксперт объяснил, как ответить на шантаж ОрбанаОн отметил, что Венгрии надо прекратить жить прошлыми проблемами и опускаться до личных обид. А это – оружие, которым они могут защитить свои дома от русской орды".

"И не надо спекулировать на том, что это оружие будет использовано против них, пряча за этим свое нежелание им же и помочь, – такие заявления являются циничными, позорными, безответственными и лишь играют на руку российскому агрессору", - подчеркнул председатель ВР.

Хамское заявление Ласло Кевера о Зеленском

Ранее Кевер высказал мнение о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

Кевер заявил, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер страны, нуждающейся в помощи, так "поднимал голос против кого-то", как это делает Владимир Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, канцлеру Германии.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо - конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема",- сказал Ласло Кевер.

Спикер также сказал, что ожидает проблем для украинских венгров после войны и "нужно быть очень осторожными, чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется совсем покинуть родину.

В ответ в Министерстве иностранных дел Украины заявили, ожидают обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о его состоянии психического здоровья.