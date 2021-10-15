"И Медведчук, и Порошенко могут спать спокойно": эксперт объяснил, как "сливают" дело лидера ОПЗЖ

Виктору Медведчуку выдвинули новое обвинение / Коллаж Главред

Новое обвинение Виктору Медведчуку в финансировании терроризма связано с Петром Порошенко, но ждать каких-либо громких приговоров как для одного, так и для другого не стоит.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк.

Он отметил, что дело Медведчука, в том числе объявление ему нового подозрения, – это показательная акция политического пиара нынешней власти.

"Я ни в коем случае не являюсь фаном Медведчука, но, с другой стороны, вся эта история выглядит как политическое давление на Медведчука. Создается впечатление, что "угольное дело" направлено на то, чтобы задеть Медведчука и Порошенко и создать для них временные неудобства, за счет которых власти удастся повысить свои рейтинги", — отметил эксперт.

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Читайте такжеИгра с Кремлем: почему дело Медведчука не имеет юридических перспективОктисюк уверен, что доводить дело до обвинительного приговора и посадки Медведчука и Порошенко никто не собирается.

"Украинское общество уже устало от этой пустой суеты и не верит в развитие каких-либо дел. Кроме того, оно раздражено, потому что, с одной стороны, нет реальных результатов, а с другой – продолжается постоянный пустой пиар. Понятно, что власть вдохновилась тем, как в начале года после введения ряда санкций, прекратилось падение ее рейтингов. Вот и теперь она пытается играть с этим снова и снова", — отмечает Октисюк.

По словам политического эксперта, на Петре Порошенко эта история также никак не скажется и не повлияет на его рейтинги.

"У него будет своя консервативная ниша, и все. Но и это ему гарантирует сохранение в политике на несколько электоральных циклов. По сути, Порошенко, сместившись в право-консервативную нишу, уже получил прописку в будущие парламенты при любых условиях. Впрочем, ему можно забыть о любых влиятельных должностях. Поэтому и Медведчук, и Порошенко могут спать спокойно", — подытожил эксперт.

Напомним, Печерский районный суд города Киева 13 мая отправил председателя политического совета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Государство обвиняет его в совершении государственной измены.