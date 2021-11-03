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Стало известно о состоянии здоровья Кравчука

3 ноября 2021, 13:19
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В конце июня ему сделали операцию на сердце.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук идет на поправку / УНИАН

Состояние здоровья первого президента Украины Леонида Кравчука стабилизируется. О том, что он идет на поправку, заявил в эфире "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Слава Богу Леонид Макарович идет на поправку, он начал говорить, интересуется событиями в Украине. Дай Бог, месяца 2-3 и все будет хорошо", – сказал он.

Также известно, что на данный момент Леонид Кравчук находится в Германии. Он проходит реабилитацию после сложной операции. Два месяца Кравчук был на аппарате ИВЛ.

Напомним, об ухудшении здоровья первого главы Украины стало известно 28 июня. В тот день он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции.

Уже 29 июня Кравчуку сделали операцию на сердце, которая прошла успешно.

СМИ пишут, что Кравчук находится на лечении в клинике Мюнхена.

Также ранее в мае 2017-го, в Институте сердца Кравчуку проводили стентирование сосудов. Врачи тогда говорили, что для него это была первая такая операция на сердце.

viber
здоровье Дмитрий Гордон Леонид Кравчук
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