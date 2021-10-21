"Немного деликатный вопрос": Арестович рассказал о состоянии здоровья Кравчука после операции

Леонид Кравчук перенес уже 2 операции на сердце / УНИАН

Экс-президент Украины и глава делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук все еще находится в Германии.

Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш" сообщил, что Кравчук успешно проходит реабилитацию после операции на сердце.

"С господином Кравчуком немного деликатный вопрос. Он заключается в том, что родственники и близкие просили не комментировать. Но поскольку есть общественный интерес, информацию можно озвучить. Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родственники говорят, что она довольно успешная. Сможем ли мы увидеть его до конца года - неизвестно", - заявил Арестович.

Состояние здоровья Леонида Кравчука

В мае 2017-го, в Институте сердца Кравчуку проводили стентирование сосудов. Врачи тогда говорили, что для него это была первая такая операция на сердце.

Читайте такжеКравчук вышел из комы: узнает близких, но не говорит – источник29 июня 2021 года стало известно, что Кравчука госпитализировали и сделали операцию на сердце уже второй раз.

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В прессе появилась информация, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и Кравчук восстанавливается в клинике. Также говорилось о том, что операция была плановая.

Позже стало известно, что состояние Леонида Кравчука ухудшилось. При этом его родные запретили врачам что-либо комментировать. Бывшего президента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.