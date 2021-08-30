Арестович раскрыл детали состояния здоровья Кравчука

В конце июня текущего года Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сейчас находится в сложном периоде реабилитации.
Как рассказал спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, первый президент Украины не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца текущего года.
"Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. То есть там человеку 87 год, операция на сердце это всегда очень сложно. Пока будет вести Резников и видимо, это будет даже до ноября-декабря, как я понимаю", - отметил Арестович, передает Украина 24.
Добавим, что в конце июня текущего года Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.
Сегодня переговоры в ТКГ возглавляет вицепремьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
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Состояние здоровья Леонида Кравчука
В мае 2017-го, в Институте сердца Кравчуку проводили стентирование сосудов. Врачи тогда говорили, что для него это была первая такая операция на сердце. После нее политик шутил: "Знаете, вот как чайник накипает, когда плохая вода и его нужно чистить, так и здесь".
29 июня 2021 года стало известно что Кравчука госпитализировали и сделали операцию на сердце.
В прессе появилась информация, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и Кравчук восстанавливается в клинике. Также говорилось о том, что операция была плановая.
Позже стало известно, что состояние Леонида Кравчука ухудшилось. При этом его родные запретили врачам что-либо комментировать. Бывшего президента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
О проведенной операции рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. В то же время он отметил, что политик просил его не комментировать ничего, кроме самого факта хирургического вмешательства.