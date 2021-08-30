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Арестович раскрыл детали состояния здоровья Кравчука

30 августа 2021, 22:21
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В конце июня текущего года Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Арестович
Арестович рассказал о здоровье Кравчука / Скриншот

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сейчас находится в сложном периоде реабилитации.

Как рассказал спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, первый президент Украины не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца текущего года.

"Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. То есть там человеку 87 год, операция на сердце это всегда очень сложно. Пока будет вести Резников и видимо, это будет даже до ноября-декабря, как я понимаю", - отметил Арестович, передает Украина 24.

Добавим, что в конце июня текущего года Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Сегодня переговоры в ТКГ возглавляет вицепремьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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Состояние здоровья Леонида Кравчука

В мае 2017-го, в Институте сердца Кравчуку проводили стентирование сосудов. Врачи тогда говорили, что для него это была первая такая операция на сердце. После нее политик шутил: "Знаете, вот как чайник накипает, когда плохая вода и его нужно чистить, так и здесь".

29 июня 2021 года стало известно что Кравчука госпитализировали и сделали операцию на сердце.

В прессе появилась информация, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и Кравчук восстанавливается в клинике. Также говорилось о том, что операция была плановая.

Позже стало известно, что состояние Леонида Кравчука ухудшилось. При этом его родные запретили врачам что-либо комментировать. Бывшего президента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

О проведенной операции рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. В то же время он отметил, что политик просил его не комментировать ничего, кроме самого факта хирургического вмешательства.

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Леонид Кравчук Алексей Арестович
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