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Из Офиса Зеленского "полетела голова"

4 ноября 2020, 13:21

Трофимов лишился поста первого замглавы ОП и получил новую работу.

Сергей Трофимов уволен из ОП – Зеленский новости сегодня
Сергей Трофимов уволен из Офиса президента / УНИАН

Президент Владимир Зеленский своим указом уволит Сергея Трофимова с поста первого заместителя главы Офиса президента.

Другим указом украинский лидер назначил Трофимова своим внештатным советником, говорится на сайте ОП.

Указы Зеленского об увольнении Трофимова с должности в ОП и назначении внештатным советником подписаны в среду, 4 ноября.

"Уволить Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины согласно поданному им заявлению... Назначить Трофимова… советником президента Украины (вне штата)…", – говорится в указах.

Сергей Трофимов уволен из ОП – Зеленский новости сегодня
Сергей Трофимов уволен из Офиса президента / Скриншот с president.gov.ua

Ранее СМИ писали, что в Офисе президента после местных выборов в Украине, которые состоялись 25 ноября, возможна "кадровая революция".

Журналисты узнали, что увольнение, в частности, грозит Сергею Трофимову.

Напомним, Трофимов был назначен первым замглавы ОП в 2019 году.

Владимир Зеленский Сергей Трофимов Зеленский новости
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