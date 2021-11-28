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Как сдержать российскую агрессию: в МИД Украины назвали три элемента стратегии

28 ноября 2021, 09:11
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Дмитрий Кулеба заявил, что Запад не только выражает солидарность.

Кулеба
Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел Украины / УНИАН

Существует три элемента сдерживания агрессии путинских войск, которые могут использовать союзники Киева. И по этим элементам Украина ведет активный разговор с западными партнерами.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью немецким журналистам. Речь идет о гораздо большем, чем просто словесная поддержка. Это стратегия сдерживания, состоящая из трех элементов. Также он раскрыл суть этих 3-х элементов.

"Первый – уже прозвучавший четкий политический сигнал. Второй – серия санкций или других ограничительных мер. Москва знает, что Запад готовит санкции. И вы дважды подумаете, прежде чем заплатить эту цену. Третий элемент – военная поддержка", – объяснил министр в интервью немецкому изданию Zeit.

При это Кулеба заверил, что вооружение украинской армии иностранными партнерами не приведет к эскалации конфликта. Он убежден, что страны, отвергающие военное и оборонное сотрудничество с Украиной, только укрепят позиции России.

"Однако мы ведем очень активный обмен с различными партнерами, которые готовы продать нам военную технику и оружие, чтобы мы могли лучше защищаться", – отметил Кулеба и добавил, что Украина уже заключила контракты на поставки военной техники с несколькими странами Европы.

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Что известно о перемещении сил России вблизи границы Украины

Первым о том, что войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, в октябре сообщило издание The Washington Post. Кроме того, Politico обнародовало спутниковые фотографии, где якобы заметно, что Россия вновь стягивает войска.

Однако в украинской разведке успокаивали, что следят за всеми перемещениями оккупационных сил. По их данным, российских войск на границе не стало больше. Секретарь СНБО Алексей Данилов даже назвал информацию "сознательной дезинформацией".

Президент Зеленский в обращении 10 ноября подчеркнул, что скопления и перемещения войск происходят на фронте восьмой год и "психологическое давление со стороны РФ на нас давно не действует".

Меж тем в России отвергли возможность вторжения в Украину и обвинили Киев в "нагнетании ситуации". По словам первого заместителя постпреда России в ООН Дмитрия Полянского, Россия "не планирует и никогда не планировала" вторжение на украинскую территорию, но при условии, если "не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще".

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