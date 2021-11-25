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Экс-президент Евросовета призвал воспринимать угрозу вторжения РФ в Украину "очень серьезно"

25 ноября 2021, 11:51
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Дипломат подчеркнул, что в ближайшее время планирует "активно действовать" в украинском направлении.

Дональд Туск
Дональд Туск призвал мир серьезно относиться к российской агрессии / Reuters

Угроза российского вторжения в Украину сегодня является серьезной проблемой, говорить о которой следует не через призму миграции, а в контексте безопасности Украины. Об этом заявил экс-президент Евросовета Дональд Туск.

Бывший президент Европейского Совета призвал всех серьезно воспринимать возможность российской эскалации и отметил, что в ближайшее время намерен "активно действовать" в украинском направлении. Впрочем, как именно, он не уточнил.

"Я бы не говорил в контексте миграции. В последние годы сотни тысяч украинцев оказались в Польше, но, скорее, не по политическим, а по экономическим причинам. Это не вызывает какого-либо напряжения, эмоций или негативных последствий (в Польше – ред.). Зато есть вопросы безопасности", – заявил экс-президент Евросовета Дональд Туск во время пресс-конференции в Варшаве.

Что известно о перемещении сил России вблизи границы Украины

Первым о том, что войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, в октябре сообщило издание The Washington Post. Кроме того, Politico обнародовало спутниковые фотографии, где якобы заметно, что Россия вновь стягивает войска.

Однако в украинской разведке успокаивали, что следят за всеми перемещениями оккупационных сил. По их данным, российских войск на границе не стало больше. Секретарь СНБО Алексей Данилов даже назвал информацию "сознательной дезинформацией".

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Президент Зеленский в обращении 10 ноября назвал перемещение российских войск попыткой психологического давления, которое больше не действует.

Меж тем в России отвергли возможность вторжения в Украину и обвинили Киев в "нагнетании ситуации". По словам первого заместителя постпреда России в ООН Дмитрия Полянского, Россия "не планирует и никогда не планировала" вторжение на украинскую территорию, но при условии, если "не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще".

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