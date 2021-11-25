Экс-президент Евросовета призвал воспринимать угрозу вторжения РФ в Украину "очень серьезно"

Дональд Туск призвал мир серьезно относиться к российской агрессии / Reuters

Угроза российского вторжения в Украину сегодня является серьезной проблемой, говорить о которой следует не через призму миграции, а в контексте безопасности Украины. Об этом заявил экс-президент Евросовета Дональд Туск.

Бывший президент Европейского Совета призвал всех серьезно воспринимать возможность российской эскалации и отметил, что в ближайшее время намерен "активно действовать" в украинском направлении. Впрочем, как именно, он не уточнил.

"Я бы не говорил в контексте миграции. В последние годы сотни тысяч украинцев оказались в Польше, но, скорее, не по политическим, а по экономическим причинам. Это не вызывает какого-либо напряжения, эмоций или негативных последствий (в Польше – ред.). Зато есть вопросы безопасности", – заявил экс-президент Евросовета Дональд Туск во время пресс-конференции в Варшаве.

Что известно о перемещении сил России вблизи границы Украины

Первым о том, что войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, в октябре сообщило издание The Washington Post. Кроме того, Politico обнародовало спутниковые фотографии, где якобы заметно, что Россия вновь стягивает войска.

Однако в украинской разведке успокаивали, что следят за всеми перемещениями оккупационных сил. По их данным, российских войск на границе не стало больше. Секретарь СНБО Алексей Данилов даже назвал информацию "сознательной дезинформацией".

Реклама

Президент Зеленский в обращении 10 ноября назвал перемещение российских войск попыткой психологического давления, которое больше не действует.

Меж тем в России отвергли возможность вторжения в Украину и обвинили Киев в "нагнетании ситуации". По словам первого заместителя постпреда России в ООН Дмитрия Полянского, Россия "не планирует и никогда не планировала" вторжение на украинскую территорию, но при условии, если "не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще".

Читайте также: