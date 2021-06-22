Кива рассказал, каким образом собирается сажать на ж*пу Вирастюка / УНИАН

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива оценил перспективы возможного поединка со "слугой народа" и силачом мира Василием Вирастюком.

В комментарии изданию Сегодня, Кива объяснил, готов ли стать силовым барьером для своей политической силы. При этом представитель ОПЗЖ выбрал довольно осторожную тактику поведения.

Для начала он отметил, что необязательно "быть мастером спорта по дзюдо" для того, чтобы жить на улице.

"Вы поняли? А просто надо иметь внутри стержень. И для того, чтобы иногда сажать на ж*пу, необязательно бить в челюсть. А достаточно просто посмотреть", – заявил Кива.

Напомним, 17 июня Илья Кива и Николай Тищенко подрались в Раде. В Сети появилось фото, на котором видно, что Тищенко укусил оппонента зубами за воротник рубашки.

Драка между нардепами произошла на заседании парламента во время массовой потасовки. Потасовка произошла после того, как "слуга народа" Никита Потураев заявил, что в Украине эпоха бедности закончится после расстрела ОПЗЖ.

А 18 июля Кива в Верховной Раде вел себя, как в туалете. Народный избранник подошел к дверям, расстегнул штаны, а потом начал заправлять рубашку.