Кравчук раскрыл план по возврату Украиной границы на Донбассе

Вторые Минские соглашения – это политическая петля на шее Украины, считает Леонид Кравчук.
Украина и Россия по-прежнему не могут договориться по Донбассу из-за проблемы имплементации Минских соглашений. Киев настаивает, чтобы захваченный украинско-российский участок границы в ОРДЛО был передан под контроль Украины перед тем, как в регионе пройдут выборы. Российская сторона считает, что граница должна быть передана только после проведения выборов в отдельных районах Донбасса. Однако существуют и другие варианты, среди которых – поэтапная передача границы при посредничестве ОБСЕ.
Об этом рассказал глава Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в интервью ТСН.
По его словам, вторые Минские соглашения, подписанные в феврале 2015 года, являются "политической петлей на шее Украины", которая мешает принятию решений. Россияне настаивают на том, что в договоренностях зафиксирован алгоритм, который предусматривает сначала проведение выборов, и только потом передачу границы.
"Они повторяли одно и то же, что, мол, Украина меняет философию и порядок Минских договоренностей. Что там записаны сначала выборы, а потом граница, а Украина хочет наоборот. А дальше они не хотят слушать меня о том, что этот Коплекс мер был подписан в очень сложных условиях, шли военные действия", - отметил Кравчук, добавив, что переговоры продолжаются.Читайте такжеПлан Украины по Донбассу: у Кравчука заявили о неожиданном решении России
Политик рассказал, что стороны пытаются придти к компромиссу. В частности, есть альтернативные идеи по вопросу передачи границы.
"Есть, например, идея, что, возможно, не всю границу сначала передавать под контроль Украины, возможно, вместе с силами ОБСЕ. Есть много вариантов, но главный принцип — нельзя провести выборы по украинским законам на территории, где нет ни грамма украинского", - подчеркнул Леонид Кравчук.
Конфликт России и Украины на Донбассе
- Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук 3 ноября рассказал о плане Украины по решению конфликта. Он предложил украинский план, который предполагает проведение выборов в ОРДЛО после передачи Киеву границы.
- Инициатива предусматривает вывод российских войск из Донбасса в начале следующего года. Если сторонам удастся договориться, в марте 2021 года в регионе пройдут местные выборы.
- В Кремле утверждают, что предложение Украины о передаче границы до выборов на Донбассе не соответствует Минским соглашениям.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что договоренности по Донбассу на грани срыва – россияне не хотят идти на компромисс и фактически подставляют Путина.