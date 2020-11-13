Кравчук раскрыл план по возврату Украиной границы на Донбассе

Существует вариант частичной передачи под контроль Украины границы в ОРДЛО - Кравчук / УНИАН

Украина и Россия по-прежнему не могут договориться по Донбассу из-за проблемы имплементации Минских соглашений. Киев настаивает, чтобы захваченный украинско-российский участок границы в ОРДЛО был передан под контроль Украины перед тем, как в регионе пройдут выборы. Российская сторона считает, что граница должна быть передана только после проведения выборов в отдельных районах Донбасса. Однако существуют и другие варианты, среди которых – поэтапная передача границы при посредничестве ОБСЕ.

Об этом рассказал глава Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в интервью ТСН.

По его словам, вторые Минские соглашения, подписанные в феврале 2015 года, являются "политической петлей на шее Украины", которая мешает принятию решений. Россияне настаивают на том, что в договоренностях зафиксирован алгоритм, который предусматривает сначала проведение выборов, и только потом передачу границы.

"Они повторяли одно и то же, что, мол, Украина меняет философию и порядок Минских договоренностей. Что там записаны сначала выборы, а потом граница, а Украина хочет наоборот. А дальше они не хотят слушать меня о том, что этот Коплекс мер был подписан в очень сложных условиях, шли военные действия", - отметил Кравчук, добавив, что переговоры продолжаются.Читайте такжеПлан Украины по Донбассу: у Кравчука заявили о неожиданном решении России

Политик рассказал, что стороны пытаются придти к компромиссу. В частности, есть альтернативные идеи по вопросу передачи границы.

"Есть, например, идея, что, возможно, не всю границу сначала передавать под контроль Украины, возможно, вместе с силами ОБСЕ. Есть много вариантов, но главный принцип — нельзя провести выборы по украинским законам на территории, где нет ни грамма украинского", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Конфликт России и Украины на Донбассе