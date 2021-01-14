УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Кравчук сделал заявление о компромиссе с Россией по Крыму и Донбассу

14 января 2021, 20:17

По словам Леонида Кравчука, Россия должна ответить за аннексию Крыма.

Кравчук
Украина не будет терпеть диктата, обвинений и требований - Кравчук / УНИАН

Украина и международное сообщество не намерены мириться с захватом Россией полуострова Крым. Россию следует привлечь к ответственности за аннексию украинской территории. Киев готов пойти на компромисс, однако россияне не смогут договориться с украинцами с позиции силы.

Об этом заявил первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в интервью НСН.

Политик акцентировал внимание на том, что аннексия Крыма, в котором происходят систематические нарушения прав человека, не может быть признана. Россия должна ответить за такие действия.

"Ни Украина, ни международное сообщество не могут согласиться с тем, что Крым добровольно перешел в состав России. Государство, которое прибегло к аннексии, должно за это отвечать", - сказал Кравчук.Читайте также"Россия уйдет из Крыма и Донбасса": в Кабмине сделали заявление о плане Б

Также он добавил, что переговоры по Крыму и Донбассу никак не связаны друг с другом. Украина может пойти на определенные компромиссы, однако Москве не удастся договориться с Киевом с позиции силы.

"Крым – отдельная тема для разговора, Донбасс – также отдельная. Мы семь лет пытаемся договориться по Донбассу, но не можем. Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Донбасс новости

новости России Леонид Кравчук новости Украины новости Крыма новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук сделал заявление о компромиссе с Россией по Крыму и Донбассу». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Политолог назвал условие для свержения ЗеленскогоПолитолог назвал условие для свержения Зеленского СМИ узнали о тарифном бунте в Слуге народа и планах по отставке КабминаСМИ узнали о тарифном бунте в Слуге народа и планах по отставке Кабмина Кривонос пояснил, почему Украине не удалось отвоевать КрымКривонос пояснил, почему Украине не удалось отвоевать Крым Позиция по Крыму и Приднестровью: о чем Зеленский и Санду договорились в КиевеПозиция по Крыму и Приднестровью: о чем Зеленский и Санду договорились в Киеве Соратницу Порошенко подловили на использовании русскоязычной версии FacebookСоратницу Порошенко подловили на использовании русскоязычной версии Facebook
Следующий материал

Последние новости

20:44
Джинсы-сигареты и белые джинсы клеш возвращаются в моду на весну-лето 2021
20:38
Аккаунт российской вакцины Спутник V забанили в Twitter
20:32
Стало известно, какие игры больше всего обсуждали геймеры в 2020 году
20:27
Студенты престижного столичного вуза сидят без стипендий Видео
20:17
Кравчук сделал заявление о компромиссе с Россией по Крыму и Донбассу Видео
Реклама
20:11
Гороскоп на 15 января для всех: солидный доход, большая любовь и денежное фиаско Видео
20:10
Инфекционист назвала препарат, который спасает украинцев от коронавируса Видео
19:52
Ученые выяснили, чем опасны люди, переболевшие коронавирусом Видео
19:41
Сегодня праздник для всех фанатов Звёздных войн – в EGS стартовала раздача Star Wars Battlefront II Видео
19:34
Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт Видео
19:34
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
19:27
Шмыгаль рассказал, как идут переговоры с МВФ планы по цене на газ Видео
19:24
Оккупанты Крыма выставили на продажу известный винный завод Видео
19:15
Не жесткий карантин и локдаун: в Раде рассказали, что ждет Украину после 24 января Видео
18:59
Врач раскрыла правду об энергетических напитках Видео
18:56
Киев застрял в пробках из-за сильного снегопада - карта Видео
18:48
Разрыв сотрудничества Украины с МВФ: в Кабмине объяснили ситуацию Видео
18:30
Встречайте флагманское трио от Samsung – Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra
18:28
Украина пытается "выпросить" вакцину Pfizer: появились детали переговоров Минздрава Видео
18:26
В Кабмине рассказали, в чем украинцы экономически успешнее россиян и белорусов Видео
Реклама
17:52
Короткий роман со "слугой народа": СМИ раскрыли детали личной жизни Саакашвили
17:50
Тарифы на газ и субсидии: в Слуге народа объявили о новых планах Видео
17:48
В Европе власти зеркально поддерживают как потребителей, так и поставщиков газа – эксперт
17:38
В Минздраве рассказали о списке украинцев, которые первыми получат вакцину от COVID-19 Видео
17:35
Смерть после прививки: 23 человека внезапно скончались после вакцины Pfizer Видео
17:23
Как быстро оформить биометрический загранпаспорт себе и ребенку: цены, нюансы Видео
17:15
Facebook объяснила новую политику конфиденциальности WhatsApp: что нужно знать
17:10
Почему волосы нужно мыть сырым яйцом Видео
17:04
Синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение в Украине Видео
16:59
Эксперт объяснил неизбежность провала украинизации сферы обслуживания Видео
16:37
Подпольная вакцинация от COVID-19: Ляшко высказался насчет скандала с прививками Видео
16:29
В МВФ разозлились из-за снижения тарифов для украинцев Видео
16:25
В МИД уточнили, в какие страны мира можно уехать украинцам
16:12
Бориса Грачевского снова ввели в кому – источник
15:50
Одна из крупнейших и ожидаемых игр 2021-го официально перенесена на следующий год Видео
15:49
Тарифный "майдан": в Украине вспыхнули новые бунты из-за роста коммуналки Видео
15:46
В России раскрыли планы по задержанию Навального Видео
15:22
Российский политик назвал цену, которую Лукашенко заплатил за фальшивые выборы Видео
15:02
Как начать питаться правильно: диетологи назвали 6 способов Видео
15:00
Стало известно о запрете в России вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech Видео
Реклама
14:50
Ляшко рассказал о судьбе жесткого карантина после 25 января Видео
14:15
Геймеры в ярости – Hitman III выйдет без перевода на русский язык Видео
14:03
Свадебные приметы: на что обратить внимание в самый главный день Видео
13:54
Удар по Северному потоку-2: что будет с газопроводом после новых санкций США
13:46
Православный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчания Видео
13:41
СМИ узнали о реакции Трампа на объявленный импичмент Видео
13:34
Стоит ли применять анестезию при родах - Кристина Решетник сделала признание
13:34
В Украине ударят 23-градусные морозы: синоптик рассказала, когда ослабнет стужа Видео
13:26
В Steam вовсю идёт бесплатная раздача милого, но страшного хоррора Little Nightmares Видео
12:58
"Чмо с педер*стическими наклонностями": Добкин влип в скандал в прямом эфире Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять