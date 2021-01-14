Кравчук сделал заявление о компромиссе с Россией по Крыму и Донбассу

Украина не будет терпеть диктата, обвинений и требований - Кравчук / УНИАН

Украина и международное сообщество не намерены мириться с захватом Россией полуострова Крым. Россию следует привлечь к ответственности за аннексию украинской территории. Киев готов пойти на компромисс, однако россияне не смогут договориться с украинцами с позиции силы.

Об этом заявил первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в интервью НСН.

Политик акцентировал внимание на том, что аннексия Крыма, в котором происходят систематические нарушения прав человека, не может быть признана. Россия должна ответить за такие действия.

"Ни Украина, ни международное сообщество не могут согласиться с тем, что Крым добровольно перешел в состав России. Государство, которое прибегло к аннексии, должно за это отвечать", - сказал Кравчук.Читайте также"Россия уйдет из Крыма и Донбасса": в Кабмине сделали заявление о плане Б

Также он добавил, что переговоры по Крыму и Донбассу никак не связаны друг с другом. Украина может пойти на определенные компромиссы, однако Москве не удастся договориться с Киевом с позиции силы.

"Крым – отдельная тема для разговора, Донбасс – также отдельная. Мы семь лет пытаемся договориться по Донбассу, но не можем. Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол", - подчеркнул Леонид Кравчук.

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