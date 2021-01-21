Кравчук сделал заявление о шансах Украины освободить Донбасс военным путем

По словам Леонида Кравчука, Россия, как агрессор, должна понести ответственность за свои действия против Украины.
На данный момент Украина не готова к проведению освободительной военной операции на Донбассе. Конфликт можно решить исключительно политическим путем. Россия должна ответить за свои действия против украинского государства.
Как заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в комментарии РБК-Украина, сейчас государство не готово к тому, чтобы решить ситуацию военным путем. Вооруженную конфронтацию можно разрешить только на базе политических и дипломатических договоренностей.
"Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере, в ближайшее время", - сказал Кравчук.
Также политик считает, что ситуацию по Донбассу можно изменить при помощи ограничений, которые должны усиливаться для того, чтобы Россия понесла ответственность за свои действия.Читайте такжеГлава ОБСЕ сказала, стоит ли Украине возвращать Донбасс и Крым силой
"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность", - подчеркнул Леонид Кравчук.
Переговоры по Донбассу
- Участник ТКГ по Донбассу Денис Казанский 19 января заявил, что Киев предложил Москве выйти из конфликта в ОРДЛО на выгодных для россиян условиях, которые предполагают частичное снятие санкций с России. Однако в Кремле не намерены идти на компромисс.
- Как полагает участник политической подгруппы в ТКГ Александр Мережко, отдельные районы Донбасса стали непомерной ношей для России, однако при президентстве Владимира Путина урегулировать конфликт будет достаточно сложно.
- Глава украинской делегации в переговорной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Россия блокирует процесс урегулирования конфликта и пытается наделить представителей "ЛДНР" статусом самостоятельных участников дискуссии.