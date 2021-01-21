УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Кравчук сделал заявление о шансах Украины освободить Донбасс военным путем

21 января 2021, 14:00
Прослушать новость
Остановить

По словам Леонида Кравчука, Россия, как агрессор, должна понести ответственность за свои действия против Украины.

Леонид Кравчук
Нужно усилить санкции против России, чтобы привлечь агрессора к ответственности - Кравчук / Главред

На данный момент Украина не готова к проведению освободительной военной операции на Донбассе. Конфликт можно решить исключительно политическим путем. Россия должна ответить за свои действия против украинского государства.

Как заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в комментарии РБК-Украина, сейчас государство не готово к тому, чтобы решить ситуацию военным путем. Вооруженную конфронтацию можно разрешить только на базе политических и дипломатических договоренностей.

"Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере, в ближайшее время", - сказал Кравчук.

Также политик считает, что ситуацию по Донбассу можно изменить при помощи ограничений, которые должны усиливаться для того, чтобы Россия понесла ответственность за свои действия.Читайте такжеГлава ОБСЕ сказала, стоит ли Украине возвращать Донбасс и Крым силой

"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Переговоры по Донбассу

новости России ТКГ Леонид Кравчук новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук сделал заявление о шансах Украины освободить Донбасс военным путем». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Слуге народа рассказали, кого готовят на пост премьера вместо ШмыгаляВ Слуге народа рассказали, кого готовят на пост премьера вместо Шмыгаля У Кравчука раскрыли условие сделки Украины и России по ДонбассуУ Кравчука раскрыли условие сделки Украины и России по Донбассу Стало известно о планах Байдена по ситуации в УкраинеСтало известно о планах Байдена по ситуации в Украине "Есть еще Лысый, Тамбовский волк, Полякова и Монатик": назначение Скичко привело соцсети в ужас"Есть еще Лысый, Тамбовский волк, Полякова и Монатик": назначение Скичко привело соцсети в ужас "Ключ у Путина": Арестович назвал условие примирение Украины и РФ за один день"Ключ у Путина": Арестович назвал условие примирение Украины и РФ за один день
Следующий материал

Последние новости

14:49
Комитет Рады выступил за легализацию в Украине каннабиса
14:42
Гороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачи Видео
14:35
Украину накроет резкое потепление: синоптик рассказал, где ждать +15 градусов Видео
14:30
"Это трибунал": у Киркорова готовятся к "войне" с Литвой
14:15
Что нужно знать о Hitman III – заключительной части трилогии про лысого киллера Агента 47 Видео
Реклама
14:00
Кравчук сделал заявление о шансах Украины освободить Донбасс военным путем Видео
13:59
"Он разозлился": всплыли неожиданные детали двойного убийства с расчленением в Одессе Видео
13:49
Mamarika разделась и подсказала, куда переезжает из Киева
13:36
Кравчук рассказал, как Россия изменила переговоры по Донбассу
13:32
"Выпивший сел за руль": появилось новое видео с задержанием замминистра Немилостивого Видео
13:23
В PlayStation Store началась новая распродажа – украинский шутер Metro Exodus получил большую скидку
13:17
В МИД раскрыли планы по запуску процесса возвращения Крыма в Украину Видео
13:11
Нейтрофилы: норма и отклонения важного показателя Видео
12:52
Маша Ефросинина растрогала прощальными словами про Сергея Ермакова
12:51
Когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19: Степанов назвал сроки
12:39
День Соборности Украины будет с праздничными градусами Видео
12:35
Фанаты GTA раскопали некоторые интересные подробности GTA VI
12:19
Двойной теракт в Багдаде: десятки жертв и раненых
12:17
У Кравчука раскрыли условие участия кума Путина в переговорах по Донбассу Видео
12:10
Украинцев ждет ранняя весна: синоптик назвал дату
Реклама
12:07
В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Байдена Видео
11:47
Дан Балан подогрел слухи о романе с Тиной Кароль и умилил Сеть
11:45
Гороскоп на 21 января для всех: полезные связи, крайняя опасность и подрыв здоровья Видео
11:37
Укрзализныця останавливает продажу билетов: когда можно будет купить билет Видео
11:29
Политолог объяснил, какие деньги пошли на "дворец Путина" в Геленджике Видео
11:28
Эпидемиолог объяснил, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине Видео
11:22
У Кравчука сделали заявление о позиции Путина и провале переговоров по Донбассу Видео
11:18
Украинские разработчики Metro начали работать над новой части игры
11:04
Соня Плакидюк назвала свои главные табу в жизни и на работе
10:45
Мальчики, компьютерные спецэффекты и морковка: как адвокаты Микитася устроили цирк - СМИ
10:41
Наталья Могилевская разделась и раскрыла способ быстро похудеть
10:28
Стало известно о планах Байдена по ситуации в Украине Видео
10:25
"Синий наглухо замминистра": стало известно, чем закончился скандал с замом Уруского Видео
10:24
Как быстро пойти на поправку после COVID-19: врач дала советы Видео
10:05
Трампа и его сторонников после ухода с поста начнут рвать на части мнение
09:45
Соратник Джо Байдена оконфузился на инаугурации президента Видео
09:35
Переговоры Путина и Байдена: в МИД России назвали главное условие
09:28
Врач подробно рассказала, как правильно лечить коронавирус Видео
09:19
Потепление пришло не во всю Украину: где задержались морозы до -27º Видео
09:15
Необычайно широкие брюки в стиле 30-х станут горячим трендом весны-лета 2021 Фото Видео
Реклама
08:48
Не так страшен Путин-вор, как Путин-параноик мнение
08:38
Поздравления с Днем объятий прикольные и добрые – картинки и тексты
08:28
Полипы: виды, причины появления и симптомы Видео
08:19
Удар по окружению Путина: СМИ узнали о планах в ЕС по остановке Северного потока-2 Видео
08:14
Коронавирус в Украине 21 января: за сутки нашли 5,5 тыс. новых больных Видео
07:39
Сенат США утвердил первую кандидатуру Байдена на ключевую должность в администрации Видео
07:14
При Байдене США останутся непоколебимы в поддержке Украины - посольство
07:09
"Закрыла дыни": Кафельникова без белья засветила возбужденную грудь на нескромном фото
06:54
Украина обречена быть площадкой борьбы между Западом и Россией мнение
06:38
У Байдена сделали важное заявление об импичменте Трампа Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять