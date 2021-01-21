Кравчук сделал заявление о шансах Украины освободить Донбасс военным путем

Нужно усилить санкции против России, чтобы привлечь агрессора к ответственности - Кравчук / Главред

На данный момент Украина не готова к проведению освободительной военной операции на Донбассе. Конфликт можно решить исключительно политическим путем. Россия должна ответить за свои действия против украинского государства.

Как заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в комментарии РБК-Украина, сейчас государство не готово к тому, чтобы решить ситуацию военным путем. Вооруженную конфронтацию можно разрешить только на базе политических и дипломатических договоренностей.

"Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере, в ближайшее время", - сказал Кравчук.

Также политик считает, что ситуацию по Донбассу можно изменить при помощи ограничений, которые должны усиливаться для того, чтобы Россия понесла ответственность за свои действия.Читайте такжеГлава ОБСЕ сказала, стоит ли Украине возвращать Донбасс и Крым силой

"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Переговоры по Донбассу