Крушение планов Украины: в Слуге народа заявили о новых угрозах от КСУ

Решения КСУ могут обрушить планы Украины по евроинтеграции - нардеп / УНИАН

Партия Слуга народа в целом поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского по поводу увольнения судей Конституционного суда. В понедельник, 2 ноября, состоится заседание фракции при участии главы государства, в рамках которого будут обсуждаться вопросы, связанные с решением КСУ. Властям нужно быстро принимать решение, иначе суд может пойти на крайние меры.

Об этом заявила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук в комментарии изданию РБК-Украина.

По ее словам, политическая сила в целом выступает на стороне президента в конфликтной ситуации с КСУ. В ходе заседания с участием гаранта будут обсуждаться вопросы дальнейшей реализации планов властей. Если власть не примет быстрых решений, Конституционный суд может вынести ряд других резонансных вердиктов, которые нанесут сокрушительный удар по перспективам интеграции Украины в ЕС.

"Возможно, будут какие-то предложения по другим законопроектам, которые бы могли исправить ситуацию, но это нужно делать достаточно быстро, потому что если дальше так будет действовать КСУ, то и фонд гарантирования вкладов может быть отменен, могут признать неконституционным и Высший антикоррупционный суд. Это вообще может поставить крест на наших евроинтеграционных стремлениях", - полагает Кравчук.Читайте также"Всем стало страшно": Зеленский прошелся по скандальному решению КСУ

Также она добавила, что на фракции участники заседания намерены обсудить вопросы внесения новых проектов законов, направленных на замещение тех, которые фактически отменил Конституционный суд. С этой целью выступят представители президента и ВР в КСУ, а также представители комитета Рады по вопросам правовой политики.

Кравчук подчеркнула, что законопроект Зеленского №4288 о лишении полномочий судей КСУ уже рассматривается профильным комитетом.

Конфликт властей и КСУ