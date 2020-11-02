УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Крушение планов Украины: в Слуге народа заявили о новых угрозах от КСУ

2 ноября 2020, 11:43

Власть должна быстро принимать решения для того, чтобы найти выход из кризисной ситуации, связанной с резонансным вердиктом КСУ, считает Евгения Кравчук.

Конституционный суд Украины
Решения КСУ могут обрушить планы Украины по евроинтеграции - нардеп / УНИАН

Партия Слуга народа в целом поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского по поводу увольнения судей Конституционного суда. В понедельник, 2 ноября, состоится заседание фракции при участии главы государства, в рамках которого будут обсуждаться вопросы, связанные с решением КСУ. Властям нужно быстро принимать решение, иначе суд может пойти на крайние меры.

Об этом заявила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук в комментарии изданию РБК-Украина.

По ее словам, политическая сила в целом выступает на стороне президента в конфликтной ситуации с КСУ. В ходе заседания с участием гаранта будут обсуждаться вопросы дальнейшей реализации планов властей. Если власть не примет быстрых решений, Конституционный суд может вынести ряд других резонансных вердиктов, которые нанесут сокрушительный удар по перспективам интеграции Украины в ЕС.

"Возможно, будут какие-то предложения по другим законопроектам, которые бы могли исправить ситуацию, но это нужно делать достаточно быстро, потому что если дальше так будет действовать КСУ, то и фонд гарантирования вкладов может быть отменен, могут признать неконституционным и Высший антикоррупционный суд. Это вообще может поставить крест на наших евроинтеграционных стремлениях", - полагает Кравчук.Читайте также"Всем стало страшно": Зеленский прошелся по скандальному решению КСУ

Также она добавила, что на фракции участники заседания намерены обсудить вопросы внесения новых проектов законов, направленных на замещение тех, которые фактически отменил Конституционный суд. С этой целью выступят представители президента и ВР в КСУ, а также представители комитета Рады по вопросам правовой политики.

Кравчук подчеркнула, что законопроект Зеленского №4288 о лишении полномочий судей КСУ уже рассматривается профильным комитетом.

Конфликт властей и КСУ

Верховная Рада КСУ Слуга народа новости Украины Антикоррупционные законы
Сейчас вы просматриваете новость «Крушение планов Украины: в Слуге народа заявили о новых угрозах от КСУ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:04
На дворе 2020 год, но с OnePlus 8T x Cyberpunk 2077 в вашем кармане будет полный киберпанк
11:57
Жириновский сделал Саакашвили "заманчивое" предложение и вспомнил Януковича
11:51
В коронавирусных больницах Киева и семи областей почти не осталось мест Видео
11:44
Гороскоп на 3 ноября для всех: влиятельный заступник и неоценимая услуга Видео
11:43
Крушение планов Украины: в Слуге народа заявили о новых угрозах от КСУ Видео
Реклама
11:40
"Хорошие дыньки": Тина Кароль разделась для глянца
11:30
"Ментально больная территория": в Кабмине назвали варианты возвращения Донбасса Видео
11:20
Коронавирус в Украине рванул вперед и пересек отметку в 400 тысяч зараженных Видео
11:11
У не болевшего коронавирусом могут появиться антитела - вирусолог Видео
11:04
Налоговики заблокировали счета бывшего лейбла Тимати Black Star
11:00
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 подготовили сюрприз фанатам в честь Хэллоуина Видео
10:53
Стрижки, что привлекут деньги: когда нужно стричься в ноябре 2020 Видео
10:51
Метро в Киеве могут снова закрыть: в Минздраве назвали условие Видео
10:47
В Минздраве назвали условие для полного локдауна в Украине Видео
10:32
Легендарный Silent Hill возвращается — в Сети назвали дату презентации Видео
10:31
Новый удар США по России: эксперт раскрыла планы Вашингтона в случае победы Байдена Видео
10:30
Липосакция - не инструмент для похудения: названы факты Видео
10:18
Кому достанется Белый дом: стали известны рейтинги Трампа и Байдена Видео
10:17
Односторонняя любовь: признаки отношений, в которых любит только один Видео
10:10
Наследник трона Великобритании подхватил коронавирус и скрывал это
Реклама
10:07
Украина окончательно превратилась в "банановую республику" мнение
10:01
В России застрелили из арбалета "колбасного короля"
09:52
Степанов объяснил, почему в больницах не хватает кислорода Видео
09:41
В Офисе Зеленского отреагировали на обвинение судьи КСУ в угрозах Видео
09:37
Потап определил судьбу Дорофеевой и Позитива после развала группы Время и Стекло
09:28
Кардиологи из США определили лучшие диеты для здорового сердца: топ-6 Видео
09:17
В Ивано-Франковске мужчина устроил пальбу, три человека в больнице
09:06
В Слуге народа назвали сроки формирования нового состава КСУ Видео
08:56
Гороскоп на 2 ноября для всех: любовные приятности и судьбоносные сны Видео
08:53
Коронавирус в Киеве 2 ноября: еще более 500 больных и новые жертвы
08:51
Аутизм: британские врачи назвали преимущества заболевания Видео
08:42
В Турции спустя 65 часов после землетрясения спасатели вытащили девочку Видео
08:36
Выбросьте статистику МОЗ в мусорник. Масштабы поражения гораздо страшней мнение
08:30
Танці з зірками 2020 - смотреть онлайн 10 выпуск полностью Видео
08:22
Германия до конца осени ушла на жесткий карантин Видео
08:13
Еда против гриппа: врачи назвали продукты, которые помогут выздороветь Видео
08:01
Выборы президента Молдовы: Санду обогнала пророссийского Додона
08:00
Синдром отмены никотина: названы 6 главных симптомов Видео
07:57
Иммунолог назвал простой способ защититься от коронавируса Видео
07:28
В Украине обновили зоны карантина - полный список городов
Реклама
06:53
Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса
06:53
Запад упорно не хочет понять про Украину один простой факт мнение
06:31
"Будет майдан и война": астролог сказал, кто станет президентом США
06:23
В моду вернулись ботильоны из 50-х с королевским очарованием - фото Фото
06:12
Вакцинация от коронавируса: инфекционист раскрыла особенности Видео
05:23
Гороскоп на ноябрь 2020: астролог сказал, кому ждать большого фарта
03:59
Ученые выяснили, как недосып бьет по способности работать
03:55
Завораживающий маникюр омбре - самый красивый маникюр осень 2020: фото Фото
03:02
Пашинян обвинил Турцию в вербовке тысяч сирийских наемников для Азербайджана Видео
01:57
Ученые выяснили, как связаны томатный сок и высокое давление Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять