Кулеба едет в Британию: на повестке дня стратегическое партнерство между странами

Кулеба посетит Британию / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8-9 декабря совершит визит в Великобританию. Он посетит подготовительное заседание Диалога стратегического партнерства Украины и Британии.

В МИД отметили, что Диалог стратегического партнерства - это новый формат в украинско-британских отношениях и начинается он согласно всеобъемлющему соглашению, подписанному в октябре 2020 года в Лондоне президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

На повестке дня будут шаги для укрепления украинско-британских отношений в политической, торговой, экономической, сфере безопасности и оборонной сферах.

Также Кулеба отдельно поднимет вопрос либерализации визового режима для украинских граждан и встретится с государственным секретарем по иностранным делам, Содружеству наций и развитию Великобритании Лиз Трасс.

Это будут двусторонние переговоры, ключевыми темами которых станут консолидация поддержки Украины на фоне агрессивных действий России, энергетическая безопасность, совместное противодействие вызовам в более широком Черноморском регионе.

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Кроме этого, Кулеба должен выступить на мероприятии, посвященном инвестиционным возможностям Украины.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба считает, что видение отдельными странами ЕС и НАТО Украины сквозь призму их отношений с Россией является главной помехой для вступления Украины в эти союзы.

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