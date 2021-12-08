Кулеба едет в Британию: на повестке дня стратегическое партнерство между странами

Кулеба отдельно поднимет вопрос либерализации визового режима для украинских граждан и встретится с государственным секретарем по иностранным делам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8-9 декабря совершит визит в Великобританию. Он посетит подготовительное заседание Диалога стратегического партнерства Украины и Британии.
В МИД отметили, что Диалог стратегического партнерства - это новый формат в украинско-британских отношениях и начинается он согласно всеобъемлющему соглашению, подписанному в октябре 2020 года в Лондоне президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
На повестке дня будут шаги для укрепления украинско-британских отношений в политической, торговой, экономической, сфере безопасности и оборонной сферах.
Также Кулеба отдельно поднимет вопрос либерализации визового режима для украинских граждан и встретится с государственным секретарем по иностранным делам, Содружеству наций и развитию Великобритании Лиз Трасс.
Это будут двусторонние переговоры, ключевыми темами которых станут консолидация поддержки Украины на фоне агрессивных действий России, энергетическая безопасность, совместное противодействие вызовам в более широком Черноморском регионе.
Кроме этого, Кулеба должен выступить на мероприятии, посвященном инвестиционным возможностям Украины.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба считает, что видение отдельными странами ЕС и НАТО Украины сквозь призму их отношений с Россией является главной помехой для вступления Украины в эти союзы.
Читайте также:
- "Сделал Беларусь враждебной": Кулеба выдвинул обвинения Лукашенко
- "Двери закрыты": Кулеба объяснил, почему Украину не берут в НАТО
- Кулеба ответил, какую карту Путин разыграет против Украины и есть ли у него "козырь"
- Вступление Украины в НАТО: Кулеба резко ответил на наглый ультиматум Кремля
- "Нескончаемый поток гробов" и угроза для РФ: Кулеба оценил, чем грозит Кремлю вторжение в Украину