Кулеба откровенно рассказал, что связывает Украину по рукам и ногам на пути в ЕС и НАТО

Глава украинского МИД отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО – это только вопрос времени.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что видение отдельными странами ЕС и НАТО Украины сквозь призму их отношений с Россией является главной помехой для вступления Украины в эти союзы.
В интервью немецкому изданию Die Zeit глава украинского МИД отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО – это только вопрос времени.
"Украина - естественная часть европейского и евроатлантического сообщества. Мы понимаем, что в ЕС существует определенный скепсис относительно дальнейшего расширения. И что страна должна отвечать всем Копенгагенским критериям, которых мы достигнем. Впрочем, не это главная преграда для нашего членства в ЕС", - сказал министр.
По его словам, главное препятствие - "то, что отдельные страны НАТО и ЕС до сих пор смотрят на Украину сквозь призму своих отношений с Россией".
"И потому мой месседж к ним прост: воспринимайте Украину по ее собственным качествам и добродетелям. Мы заслуживаем того, чтобы на Украину смотрели как на Украину. Отношения с Россией - это одно, отношения с Украиной - это другое", - отметил министр.
Напомним, ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что Украина пока не входит в НАТО, поэтому 5-я статья Вашингтонского договора, согласно которому нападения на страну Североатлантического альянса является атакой на весь коллективный блок безопасности Запада, на Киев не распространяется. Для вступления в Альянс государство должно отвечать ряду требований. "Чтобы быть членом НАТО нужно соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией", - сказал Столтенберг.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перспективы вступления Украины в Евросоюз. Глава государства считает, что говорить о скорой перспективе членства в ЕС не приходится.
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно убедить скептически настроенные страны ЕС в готовности Украины к евроинтеграции. По его словам, сам он поддерживает стремление Украины к вступлению в Европейский союз.
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