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"Нет смысла задавать вопросы, когда знаешь ответ": Зеленский оценил перспективы вступления Украины в ЕС

19 октября 2021, 07:06
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Четыре страны Евросоюза уже подписали декларацию о поддержке Украины, в перспективе – подпишут документ еще три. В общем, нужно согласие 27 стран.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перспективы вступления Украины в Евросоюз. Глава государства считает, что говорить о скорой перспективе членства в ЕС не приходится.

Зеленский заявил в интервью ICTV, что "нет смысла задавать некоторые вопросы, когда ты заранее знаешь ответ".

"Поэтому некоторые вопросы я не задавал ни Урсуле фон дер Ляйен (председатель Европейской комиссии, - ред.), ни Шарлю Мишелю (глава Европейского совета, - ред.). Если бы все зависело только от них, то Украина была бы в ЕС уже вчера, потому что они помогают и видят прогресс в реформах. Но решение о членстве Украины в ЕС должны поддержать все страны, 27 стран должны проголосовать за это", - заявил Зеленский.

По его словам, он отдельно общается с представителями стран Евросоюза. В этом году начали готовить декларации со странами ЕС о поддержке Украины.

"Страна, которая подписала декларацию, точно проголосует за нас. Четыре подписали, еще 3 сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27", - рассказал президент.

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Полное интервью президента Зеленского телеканалу ICTV:

Членство Украины в Евросоюзе

Сейчас среди стран-членов ЕС не существует консенсуса относительно возможности членства Украины в ЕС, но договоренности, заключенные между ЕС и Украиной, в частности, Соглашение об ассоциации, предоставляют очень важные инструменты на пути к этому, заявил в мае 2021 года посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

В августе президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно убедить скептически настроенные страны ЕС в готовности Украины к евроинтеграции. По его словам, сам он поддерживает стремление Украины к вступлению в Европейский союз.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что на сегодняшний день Украина не отвечает необходимым требованиям для вступления в Европейский союз.

"Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - заявила Кальюлайд.

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Евросоюз Владимир Зеленский членство в ЕС новости Украины
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