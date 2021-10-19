"Нет смысла задавать вопросы, когда знаешь ответ": Зеленский оценил перспективы вступления Украины в ЕС

Четыре страны Евросоюза уже подписали декларацию о поддержке Украины, в перспективе – подпишут документ еще три. В общем, нужно согласие 27 стран.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перспективы вступления Украины в Евросоюз. Глава государства считает, что говорить о скорой перспективе членства в ЕС не приходится.
Зеленский заявил в интервью ICTV, что "нет смысла задавать некоторые вопросы, когда ты заранее знаешь ответ".
"Поэтому некоторые вопросы я не задавал ни Урсуле фон дер Ляйен (председатель Европейской комиссии, - ред.), ни Шарлю Мишелю (глава Европейского совета, - ред.). Если бы все зависело только от них, то Украина была бы в ЕС уже вчера, потому что они помогают и видят прогресс в реформах. Но решение о членстве Украины в ЕС должны поддержать все страны, 27 стран должны проголосовать за это", - заявил Зеленский.
По его словам, он отдельно общается с представителями стран Евросоюза. В этом году начали готовить декларации со странами ЕС о поддержке Украины.
"Страна, которая подписала декларацию, точно проголосует за нас. Четыре подписали, еще 3 сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27", - рассказал президент.
Полное интервью президента Зеленского телеканалу ICTV:
Членство Украины в Евросоюзе
Сейчас среди стран-членов ЕС не существует консенсуса относительно возможности членства Украины в ЕС, но договоренности, заключенные между ЕС и Украиной, в частности, Соглашение об ассоциации, предоставляют очень важные инструменты на пути к этому, заявил в мае 2021 года посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
В августе президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно убедить скептически настроенные страны ЕС в готовности Украины к евроинтеграции. По его словам, сам он поддерживает стремление Украины к вступлению в Европейский союз.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что на сегодняшний день Украина не отвечает необходимым требованиям для вступления в Европейский союз.
"Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - заявила Кальюлайд.