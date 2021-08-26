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"Нужно убедить": президент Латвии сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

26 августа 2021, 21:08
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По словам латвийского президента, для вступления в ЕС каждая страна должна достичь определенных стандартов.

Президент Латвии Эгилс Левитс / скриншот

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно убедить скептически настроенные страны ЕС в готовности Украины к евроинтеграции.

Как рассказал Левитс в интервью Радио Свобода, он поддерживает стремление Украины к вступлению в Европейский союз.

По словам латвийского президента, для вступления в ЕС каждая страна должна достичь определенных стандартов в различных сферах. Это условие является важным для того, чтобы Евросоюз работал как единое целое.

"Поэтому это предпосылка, чтобы союз, который сейчас объединяет 27 государств, продолжал функционировать. Если один или несколько членов не достигают этих общих стандартов, это создает сложности и для других стран-членов. Поэтому главная причина стремиться к вступлению - это начать отвечать этим стандартам", - пояснил он.

Левитс отметил, что Латвия поддерживает расширение Евросоюза. Латвийский лидер выразил уверенность, что Украина имеет те же ценности, "что и Латвия или Франция, или Испания".

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"Внутри этого обсуждения в ЕС мы и такие страны, как Литва, Эстония и некоторые другие, более открыты к принятию в состав ЕС таких стран, как Украина, Грузия и Молдова. Но я вижу, что необходимо убеждать более скептически настроенных членов союза. И реформы в Украине и других странах, которые стремятся вступить в ЕС, помогут нам убедить более скептических членов", - добавил президент Латвии.

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Напомним, ранее в Европейской комиссии оценили перспективы членства Украины в Европейском союзе.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не видит перспектив для запуска процедуры членства Украины в ЕС в ближайшие 3-5 лет.

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Латвия членство в ЕС
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