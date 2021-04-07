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Кулеба признался, замешена ли Украина в похищении судьи-беглеца Чауса

7 апреля 2021, 21:18
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Для установления всех обстоятельств похищения Чауса и места пребывания бывшего судьи Кулеба МИД предложил создать совместную рабочую группу.

Кулеба
Кулеба обсудил с молдавский коллегой похищение Чауса / УНИАН

Украина не имеет никакого отношения к похищению скандального бывшего судьи-взяточника Николая Чауса в Молдове, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем, пишет пресс-служба МИД Украины.

Кулеба сказал молдавскому министру, что правоохранительные органы Украины ожидали, что Чаус будет экстрадирован из Молдовы. Для установления всех обстоятельств похищения Чауса и места пребывания бывшего судьи Кулеба предложил создать совместную рабочую группу.

"Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинского-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепление европейских перспектив Украины и Молдовы", - заявили в МИД.

Дело Николая Чауса - о чем ранее писал Главред:

  • В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.
  • В ноябре 2016 судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался молдавским властям.
  • В октябре 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 - уволил с должности судьи.
  • В середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.
  • После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина будет требовать экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.

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