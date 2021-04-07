Кулеба признался, замешена ли Украина в похищении судьи-беглеца Чауса

Кулеба обсудил с молдавский коллегой похищение Чауса / УНИАН

Украина не имеет никакого отношения к похищению скандального бывшего судьи-взяточника Николая Чауса в Молдове, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем, пишет пресс-служба МИД Украины.

Кулеба сказал молдавскому министру, что правоохранительные органы Украины ожидали, что Чаус будет экстрадирован из Молдовы. Для установления всех обстоятельств похищения Чауса и места пребывания бывшего судьи Кулеба предложил создать совместную рабочую группу.

"Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинского-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепление европейских перспектив Украины и Молдовы", - заявили в МИД.

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