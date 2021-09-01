Кулеба высказался о визите Байдена в Украину

Дмитрий Кулеба высказался о возможном визите Байдена в Украину / УНИАН

Дипломаты из Украины работают над подготовкой визита президента США Джо Байдена в Украину, отметил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью каналу Украина 24.

Договоренности о визите еще нет, но Кулеба убежден, что Джо Байден посетит Украину за время своего пребывания на посту президента США.

"Безусловно, мы работаем над обратным визитом (президента США Джозефа Байдена в Украину - ред.). Я убежден, что за время его президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас - мы к ним, потом - они к нам", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал Главред, официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена назначена на 14:00 (21:00 по Киеву).

Джо Байден намерен выразить "неизменную поддержку" Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях "продолжения Россией агрессии в Крыму и на Донбассе".

При этом в графике Байдена не говорится о совместной пресс-конференции по итогам встречи. Результаты саммита каждый из лидеров будет комментировать отдельно.