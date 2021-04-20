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Лукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по Донбассу

20 апреля 2021, 14:35
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Киеву не нужно переносить переговоры по Донбассу, считает Лукашенко.

Лукашенко считает, что переговорный процесс по Донбассу может разрушиться из-за переноса
Александр Лукашенко полагает, что переговорный процесс по Донбассу может разрушиться из-за переноса / Reuters

Александр Лукашенко, который после истечения полномочий президента Беларуси не захотел покинуть должность, заявил, что Украине не стоит переносить переговоры Трехсторонней контактной группы для урегулирования ситуации на Донбассе (украинское государство, РФ, ОБСЕ) из Минска в другое место.

Из-за переноса переговоров процесс может разрушиться, рассказал политик во время встречи с украинским нардепом из фракции Слуга народа Евгением Шевченко, сообщает belta.by.

По мнению Лукашенко, изменение места переговоров по Донбассу является "политической вакханалией".

"Но я не понимаю, зачем ехать за тридевять земель, если у тебя за забором, у твоих родных людей (можно проводить переговоры – Ред.), ты приезжаешь сюда как домой? Зачем это делать?... мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться. Этого делать не нужно", – заявил он.

Ранее сообщалось, что Евгений Шевченко прибыл в Минск. Глава партии Слуга народа Александр Корниенко утверждал, что политсила не отправляла нардепа в Беларусь.

Напомним, летом 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Центральная избирательная комиссия страны "нарисовала" Александру Лукашенко победу с огромным отрывом. Против результатов выборов выступили оппозиционные силы и их сторонники.

Оппозиционеры пожаловались на массовые фальсификации. Были масштабные акции протеста. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертвы и много пострадавших.

Ряд стран Запада, в частности Украина, не признали выборы в Беларуси 2020 и не считают Лукашенко легитимным президентом. Лукашенко белорусским лидером признала Россия.

Перенос переговоров по Донбассу – что известно

  • В начале апреля 2021 года глава делегации Украины в ТКГ и первый президент нашей страны Леонид Кравчук говорил, что после окончания карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, переговоры насчет Донбасса могут перенести из Минска в Польшу (является членом НАТО).
  • Политик добавил, что российская сторона выступит против изменения места переговоров, поскольку ей нужно, чтобы в них участвовали представители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а их непросто вывозить заграницу.
  • До этого Кравчук утверждал, что российская сторона фактически изменила переговоры по Донбассу – в них кроме делегаций Украины, России и ОБСЕ принимают участие представители квазигосударств.
  • Позже спикер делегации украинского государства в ТКГ Алексей Арестович поделился, что переговоры из Минска могут перенести в страну, которая не является членом НАТО.

Минские соглашения

Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.

В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.

Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.

В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.

РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

Александр Лукашенко Евгений Шевченко переговоры по Донбассу
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