Лукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по Донбассу

Александр Лукашенко полагает, что переговорный процесс по Донбассу может разрушиться из-за переноса / Reuters

Александр Лукашенко, который после истечения полномочий президента Беларуси не захотел покинуть должность, заявил, что Украине не стоит переносить переговоры Трехсторонней контактной группы для урегулирования ситуации на Донбассе (украинское государство, РФ, ОБСЕ) из Минска в другое место.

Из-за переноса переговоров процесс может разрушиться, рассказал политик во время встречи с украинским нардепом из фракции Слуга народа Евгением Шевченко, сообщает belta.by.

По мнению Лукашенко, изменение места переговоров по Донбассу является "политической вакханалией".

"Но я не понимаю, зачем ехать за тридевять земель, если у тебя за забором, у твоих родных людей (можно проводить переговоры – Ред.), ты приезжаешь сюда как домой? Зачем это делать?... мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться. Этого делать не нужно", – заявил он.

Ранее сообщалось, что Евгений Шевченко прибыл в Минск. Глава партии Слуга народа Александр Корниенко утверждал, что политсила не отправляла нардепа в Беларусь.

Напомним, летом 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Центральная избирательная комиссия страны "нарисовала" Александру Лукашенко победу с огромным отрывом. Против результатов выборов выступили оппозиционные силы и их сторонники.

Оппозиционеры пожаловались на массовые фальсификации. Были масштабные акции протеста. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертвы и много пострадавших.

Ряд стран Запада, в частности Украина, не признали выборы в Беларуси 2020 и не считают Лукашенко легитимным президентом. Лукашенко белорусским лидером признала Россия.

Перенос переговоров по Донбассу – что известно

В начале апреля 2021 года глава делегации Украины в ТКГ и первый президент нашей страны Леонид Кравчук говорил, что после окончания карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, переговоры насчет Донбасса могут перенести из Минска в Польшу (является членом НАТО).

Политик добавил, что российская сторона выступит против изменения места переговоров, поскольку ей нужно, чтобы в них участвовали представители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а их непросто вывозить заграницу.

До этого Кравчук утверждал, что российская сторона фактически изменила переговоры по Донбассу – в них кроме делегаций Украины, России и ОБСЕ принимают участие представители квазигосударств.

Позже спикер делегации украинского государства в ТКГ Алексей Арестович поделился, что переговоры из Минска могут перенести в страну, которая не является членом НАТО.