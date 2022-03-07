Макрон анонсировал беседу о войне в Украине с главой КНР Си Цзиньпином и канцлером Германии

Переговоры планируются на вторник, 8 марта.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 7 марта, заявил, что пока не видит никаких дипломатических прорывов в переговорах с Москвой, которые позволили бы положить конец войне в Украине.
"Мы продолжим переговоры с Россией, даже несмотря на то, что переговоры с президентом Путиным сложны. Не думаю, что в ближайшие дни и недели будет реальное решение путем переговоров", - сказал Макрон, отвечая на вопрос о войне, пишет Reuters.
Также он добавил, что Франция и Запад не должны вмешиваться в двусторонние переговоры о возможном прекращении огня между Киевом и Москвой.
Макрон заявил, что планирует во вторник, 8 марта, провести беседу с главой КНР Си Цзиньпином совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить украинский кризис.
Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова получила медаль Свободы Рональда Рейгана, которую передал руководитель Президентского фонда Рейгана Фредерик Райан для президента Украины Владимира Зеленского.
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