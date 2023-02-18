Малюська попросил ChatGPT законопроект о проституции: за 30 секунд получил невероятный результат

Министерство юстиции ожидают кадровые изменения уже с понедельника, пошутил Денис Малюська после того, как получил заготовку законопроекта о проституции.

ChatGPT за 30 секунд написал Малюське законопроект о легализации проституции / Коллаж УНИАН, Википедия

Министр юстиции Украины Денис Малюська решил протестировать чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT.

Он предложил программе написать законопроект о легализации проституции. Бот справился с задачей всего за 30 секунд.

Результатами текста ChatGPT глава Минюста поделился на своей странице в социальной сети Facebook. Министр положительно оценил работу бота и пошутил, что в такой ситуации его ведомство уже с понедельника могут ожидать сокращения.

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Малюська показал результаты теста чат-бота ChatGPT / Facebook Д. Малюська

"Попросил chat gpt написать законопроект. Написало за 30 секунд. Подозреваю, Минюст ждут сокращения уже с понедельника", - подчеркнул Денис Малюська.

Справка

Что такое ChatGPT

ChatGPT – это специальный чат-бот с искусственным интеллектом, который разработала компания OpenAI. Принцип его работы заключается в том, что он отвечает на запросы людей в диалоговом режиме.

Чат-бот запустили в работу 30 ноября прошлого года. Пользователи заинтересовались ChatGPT из-за возможности написания кода, создания текста, перевода и получения ответов на вопросы. Впрочем, точность ответов бота по фактам подвергалась критике.

Бот доступен во многих странах, кроме Китая, России, Беларуси, Афганистана, Венесуэлы и Ирана.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров 18 февраля сообщил, что ChatGPT теперь доступен и в Украине.

"ChatGPT теперь доступен в Украине. Команда Минцифры долго работала над этим решением - официальные письма, звонки и встреча с руководством", - подчеркнул Федоров.

Инициативы по легализации проституции в Украине: