Нафтогаз уйдет "под монастырь": СМИ выяснили, что компанию ждет глобальное увольнение

Под увольнение попадает почти все руководство компании.
Уже на следующей неделе могут уволить почти все руководство "Нафтогаза". Останется на своей должности только глава правления Юрия Витренко.
Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на несколько источников.
"Вопрос об увольнении правления может быть вынесен на рассмотрение Кабмина уже в следующую среду", - рассказал источник изданию.
По его словам, под увольнение попадают финансовый директор Питер ван Дрил и директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.
Кроме этого, есть угроза увольнения первого замглавы правления Сергея Перелома, а также директора по юридическим вопросам Ярослава Теклюка.
Вероятно, что проблемы с кадрами все-таки существуют. Так как в компании поговаривают о новых кандидатах на эти должности. В частности, место Переломы может занять Олег Диденко. Именно он с 2014 по 2020 год возглавлял дочернюю компанию НАК "Газ Украины".
А вот на смену Теклюку может прийти Владислав Воловик. Ранее он был заместителем Диденко также в "Газ Украины".
Ранее Главред писал, что в Украине ожидается повышение цены на газ. Отопление должно подорожать на 15-20%.
Также ранее сообщалось, что Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.