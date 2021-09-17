Нафтогаз уйдет "под монастырь": СМИ выяснили, что компанию ждет глобальное увольнение

Нафтогаз ждет "чистка" кадров / ua.depositphotos.com

Уже на следующей неделе могут уволить почти все руководство "Нафтогаза". Останется на своей должности только глава правления Юрия Витренко.

Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на несколько источников.

"Вопрос об увольнении правления может быть вынесен на рассмотрение Кабмина уже в следующую среду", - рассказал источник изданию.

По его словам, под увольнение попадают финансовый директор Питер ван Дрил и директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

Кроме этого, есть угроза увольнения первого замглавы правления Сергея Перелома, а также директора по юридическим вопросам Ярослава Теклюка.

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Вероятно, что проблемы с кадрами все-таки существуют. Так как в компании поговаривают о новых кандидатах на эти должности. В частности, место Переломы может занять Олег Диденко. Именно он с 2014 по 2020 год возглавлял дочернюю компанию НАК "Газ Украины".

А вот на смену Теклюку может прийти Владислав Воловик. Ранее он был заместителем Диденко также в "Газ Украины".

Ранее Главред писал, что в Украине ожидается повышение цены на газ. Отопление должно подорожать на 15-20%.

Также ранее сообщалось, что Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.