Наказание РФ, вступление в НАТО и ЕС: Кабмин решил, как Украина будет действовать на мировой арене

Кабмин одобрил стратегию внешнеполитической деятельности украинского государства / УНИАН

Кабинет министров в среду, 9 июня, принял стратегию внешнеполитической деятельности Украины, одни из главных положений – вступление страны в Североатлантический Альянс (НАТО) и в Европейский Союз, восстановление территориальной целостности государства и противодействие агрессору – России.

В документе также указано, что страна будет стремиться к противодействию дезинформации, поделился в своем канале в Telegram нардеп Алексей Гончаренко и опубликовал документ.

В стратегии также указано, что власти будут стремиться к тому, чтобы РФ была притянута к ответственности.

"Цель внешней политики Украины – утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны, способной обеспечить благоприятные внешние условия для устойчивого развития и реализации потенциала государства, экономики и украинцев", – говорится в документе.

Опубликован текст стратегии внешнеполитической деятельности Украины, одобренной Кабмином

Напомним, Украина стала активно рваться в НАТО и в Евросоюз после того, как Россия в 2014 году пошла на агрессию – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

Киев отказался от внеблокового статуса и хочет получить План действий по членству в Альянсе. Москва категорически против того, чтобы Украина пополнила ряды стран-членов НАТО.