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"Напрягаюсь, когда слушаю": Данилов придрался к журналисту

17 сентября 2021, 21:38
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Речь шла о финансировании СНБО в 2022 году.

Данилов
Данилов не понимает русский язык / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что напрягается, слушая русскую речь.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам сегодняшнего заседания СНБО.

В частности, один из журналистов задал вопрос на русском языке о выделении на заседания СНБО в следующем году свыше 300 млн грн.

"Учитывая, что это совещательный орган, куда пойдут эти деньги?"- cпросил журналист.

Данилов сразу не ответил и попросил уточнить вопрос.

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"Давайте еще раз уточните, а то я не совсем понял вопрос. Вы по-русски разговариваете, еще раз давайте", - ответил секретарь СНБО.

Затем журналист извинился и сказал: "Мне на украинский перейти?".

Ответ секретаря СНБО поразил.

"Ну я не знаю... Я напрягаюсь, когда слушаю русский. Уж так сложилось", - сказал Данилов.

Журналист на этом остановился и добавил, что Данилов из Луганска, а значит, "должен понимать".

"Слушайте, если я из Луганска, так что, вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Это придумали себе, скажем так, чушь и сейчас ее несете почему-то по миру. Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, оно, может, не меньше, чем во Львове", - подчеркнул Данилов.

В итоге журналист все-таки повторил свой вопрос уже на украинском языке.

"Я вам докладываю, уважаемые друзья, что бюджет аппарата СНБО не увеличился ни на копейку. Он как был в прошлом году 250 миллионов, так и остался. Деньги, о которых вы говорите, дополнительные, это было выделено целенаправленно, мы ведем сейчас программу Центра противодействия дезинформации. С учетом того, что этот Центр приписали к аппарату СНБО, именно эти дополнительные деньги будут идти именно на этот Центр", - заключил Данилов.

Напомним, на сегодняшнем заседании СНБО Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны запустил систему мониторинга олигархов, предусматривающую законопроектом об олигархах.

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СНБО Алексей Данилов
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