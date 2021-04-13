Нардепы провалили закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Рада провалила законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции / УНИАН

Во вторник, 13 апреля, нардепы отказались вводить штрафы за нарушение самоизоляции - парламент отклонил соответствующий законопроект №4540.

Документ определял, что нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, будут наказывать штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 3400 - 8500 гривен.

В Министерстве здравоохранения обращали внимание, что часть больных COVID-19, которые переносят болезнь в легкой форме или находятся в бессимптомной стадии заболевания, пренебрегают правилами самоизоляции.

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