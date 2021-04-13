Нардепы провалили закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Документ определял, что нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине.
Во вторник, 13 апреля, нардепы отказались вводить штрафы за нарушение самоизоляции - парламент отклонил соответствующий законопроект №4540.
Документ определял, что нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, будут наказывать штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 3400 - 8500 гривен.
В Министерстве здравоохранения обращали внимание, что часть больных COVID-19, которые переносят болезнь в легкой форме или находятся в бессимптомной стадии заболевания, пренебрегают правилами самоизоляции.
Карантин в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации карантин в Киеве был усилен с 5 апреля. В городе было принято решение о закрытии детских садов и школ. Общественный транспорт на время усиленных карантинных мероприятий перевозит пассажиров по специальным пропускам.
- Согласно прогнозам доктора-иммунолога Аллы Волохи, усиленный карантин в Киеве, скорее всего, продлится еще несколько недель. В городе тяжелая ситуация с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.
Автор: Екатерина Трохимчук