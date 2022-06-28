"Не Украина ее начала": у Зеленского отреагировали на ультиматум Кремля об окончании войны

У Зеленского отреагировали на ультиматум Кремля об окончании войны / скриншот

Россия действительно может завершить войну в Украине в любой момент, если ее руководство вдруг станет адекватным и прекратит обстреливать украинские города.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможности окончания военных действий до конца суток в своем Twitter подчеркнул, что не Украина начала эту войну.

"Опять Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу". Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, отвести войска и отказаться от "ядерной пропаганды", - написал Подоляк.

Напомним, ранее Песков заявил, что Украина может закончить войну до конца суток, если сложит оружие и капитулирует.

Читайте такжеМощные взрывы и клубы дыма: в Днепре ракеты РФ попали в СТО - под завалами люди"Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ "националистическим" подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток. Остальное – это уже размышления главы Украинского государства", - отметился циничным заявлением пресс-секретарь Путина.

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