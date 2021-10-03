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Ноль, даже не один балл – Зеленский заявил, что до его президентства СНБО был "кладбищем"

3 октября 2021, 14:18
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В целом он одобрительно оценил работу Совета национальной безопасности и обороны.

зеленский, слуга народа
Зеленский заявил, что до него СНБО совсем не работал / Facebook/sluganarodu.official

Владимир Зеленский уверен, что в Украине не будет большой концентрации власти, а Совет нацбезопасности и обороны ставит на место предателей государства. В то время как до его президентства все считали СНБО "кладбищем".

Такое мнение Зеленский озвучил во время брифинга в Трускавце. В целом он одобрительно оценил работу Совета национальной безопасности и обороны. Украинский гарант убежден, что только при его каденции орган наконец заработал и выглядит достаточно мощным.

Говоря о выросшей роли СНБО, Зеленский заявил, что до него этот орган не работал и был "кладбищем", куда отправляли министров, которых нельзя просто уволить. Глава государства считает, что СНБО ничего не сделал при оккупации Крыма и начале войны.

"И тут заработал мощный орган, и действительно так выглядит, а что они себе позволяют? На место ставят предателей государства, вот что они себе позволяют. Неправильно это? Нет вопросов. Будет после меня по-другому, а после меня точно будет", – ответил Зеленский на упреки в слишком активной деятельности СНБО.

Каких решений ждать от СНБО в будущем

Украинский президент обозначил несколько тем, которые планирует рассмотреть СНБО. Среди них:

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  • поставка угля и недра;
  • контрабанда.

"Вопрос поставки угля, которого не хватает, этот вопрос тоже поднимут на заседаниях СНБО. Важно всем нам прожить отопительный период и достойно его пройти, несмотря на все риски", – подытожил президент.

Как прошло последнее заседание СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что орган принял новый пакет санкций. Об этом он сообщил во время брифинга по итогам заседания, которое состоялось 17 сентября. Итак:

  • более 80 человек оказались в санкционном списке из-за выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
  • еще 7 – попали под ограничения из-за отравления Алексея Навального.

viber
СНБО Владимир Зеленский Трускавец закон об олигархах
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