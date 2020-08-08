"Не хотят решать вопрос": у Путина сделали скандальное заявление о Донбассе

Захарова ошарашила заявланием о Минске / ТВЦ

У президента РФ Владимир Путина сделали скандальное заявление о том, что Киев "не хочет" решать проблему Донбасса.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время своего выступления в субботу 8 августа, передают РИА Новости.

По ее мнению, украинские власти "не понимают" Минских соглашений.

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"Спустя пять лет после выработки Минских договоренностей и пять лет их пытались реализовывать, они знаете что сказали? "А мы не понимаем, что там написано". Так всегда бывает, когда пять лет реализовываешь, а потом говоришь: "Что-то я не понимаю, что там написано. Было бы неплохо, если бы нам заново объяснили". О чем это говорит? О том, что они не хотят решать этот свой вопрос", – сказала Захарова.

Также Главред писал о том, что официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова утверждает, что задержание десятков россиян-членов ЧВК Вагнера в Беларуси является провокацией.