Breaking: во дворце приняли судьбоносное решение в отношении принца Джорджа

Кратко:
- Что будет с принцем Джорджем
- При чем тут интернат
Принц Джордж осенью поступит в Итонский колледж, следуя по стопам своего отца, принца Уильяма.
"Кенсингтонский дворец подтверждает, что принц Джордж начнет обучение в Итонском колледже в сентябре этого года", — сообщил представитель дворца изданию Page Six во вторник.
Уильям учился в этой престижной школе с 1995 по 2000 год, а принц Гарри поступил в 1998 году и окончил ее в 2003 году. Итонский колледж — это школа-интернат для мальчиков в Беркшире, Англия. Он был основан в 1440 году и является крупнейшей школой-интернатом в Англии.
Среди других известных выпускников — 20 премьер-министров Великобритании, таких как Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон.
Джордж, которому в следующем месяце исполнится 13 лет, учился в школе Ламбрук в Аскоте вместе со своими двумя младшими братьями и сестрами, принцессой Шарлоттой, 12 лет, и принцем Луи, 8 лет.До этого Джордж и Шарлотта учились в школе Томаса в Баттерси в Лондоне.
44-летний Уильям является следующим в очереди на английский престол после коронации его отца, короля Карла III, 6 мая 2023 года.
Обучение в Итонском колледже подготовило Уильяма к принятию на себя линии престолонаследия благодаря балансу между королевскими обязанностями и светской жизнью.
Во время учебы в школе принц Уэльский вступил в эксклюзивное студенческое общество, известное как "Поп". Он также был капитаном своей футбольной команды, что помогло ему развить лидерские качества.
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О персоне: принц Уильям
Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).
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