Breaking: во дворце приняли судьбоносное решение в отношении принца Джорджа

Кейт и Уильям приняли важное решение в отношении своего сына Джорджа.

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Принц Джордж - старший сын/ Фото Instagram/princeandprincessofwales

Кратко:

Что будет с принцем Джорджем

При чем тут интернат

Принц Джордж осенью поступит в Итонский колледж, следуя по стопам своего отца, принца Уильяма.

"Кенсингтонский дворец подтверждает, что принц Джордж начнет обучение в Итонском колледже в сентябре этого года", — сообщил представитель дворца изданию Page Six во вторник.

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Уильям учился в этой престижной школе с 1995 по 2000 год, а принц Гарри поступил в 1998 году и окончил ее в 2003 году. Итонский колледж — это школа-интернат для мальчиков в Беркшире, Англия. Он был основан в 1440 году и является крупнейшей школой-интернатом в Англии.

Среди других известных выпускников — 20 премьер-министров Великобритании, таких как Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон.

Принц Джордж становится все выше и выше / Скриншот видео

Джордж, которому в следующем месяце исполнится 13 лет, учился в школе Ламбрук в Аскоте вместе со своими двумя младшими братьями и сестрами, принцессой Шарлоттой, 12 лет, и принцем Луи, 8 лет.До этого Джордж и Шарлотта учились в школе Томаса в Баттерси в Лондоне.

44-летний Уильям является следующим в очереди на английский престол после коронации его отца, короля Карла III, 6 мая 2023 года.

Принц Джордж скоро уедет в школу/ фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Обучение в Итонском колледже подготовило Уильяма к принятию на себя линии престолонаследия благодаря балансу между королевскими обязанностями и светской жизнью.

Во время учебы в школе принц Уэльский вступил в эксклюзивное студенческое общество, известное как "Поп". Он также был капитаном своей футбольной команды, что помогло ему развить лидерские качества.

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