Впервые в таком образе: Пугачева и Орбакайте снялись в ошеломительной фотосессии

Кратко:
- Как сейчас выглядит Пугачева
- Что нового в ее образе
Популярная российская певица Алла Пугачева вместе со своей дочерью Кристиной Орбакайте снялась в совершенно новой фотосессии, где российская певица показалась в новом ошеломительном образе.
Соответствующие фото появились на странице фото студии Nevori в Instagram.
Пугачева появилась в очень лаконичном образе, который подчеркнул стиль и особенную внешность певицы. Кроме того, Пугачеву наверное впервые в жизни сняли с пучком волос, а не с характерной гривой.
В некоторые моменты она даже напомнила немецкую знаменитость 40-х годов Марлен Дитрих.
Отметим, ранее в террористической России Пугачеву обвинили в том, что она якобы заказала убийство популярного певца Игоря Талькова.
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Ранее Главред сообщал, что принц Джордж осенью поступит в Итонский колледж, следуя по стопам своего отца, принца Уильяма.
Ранее также поклонники забили тревогу, глядя на новые кадры, опубликованные дочерью популярного российского певица Дмитрия Маликова Стефанией.
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О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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