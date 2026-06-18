Впервые в таком образе: Пугачева и Орбакайте снялись в ошеломительной фотосессии

Пугачева удивила очень необычным видом и напомнила немецкую актрису.

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Пугачева и Орбакайте снялись в черно-белой фотосессии / Коллаж Главред, фото Instagram/nevori.studio

Кратко:

Как сейчас выглядит Пугачева

Что нового в ее образе

Популярная российская певица Алла Пугачева вместе со своей дочерью Кристиной Орбакайте снялась в совершенно новой фотосессии, где российская певица показалась в новом ошеломительном образе.

Соответствующие фото появились на странице фото студии Nevori в Instagram.

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Пугачева показалась в необычном образе / Фото Instagram/nevori.studio

Пугачева появилась в очень лаконичном образе, который подчеркнул стиль и особенную внешность певицы. Кроме того, Пугачеву наверное впервые в жизни сняли с пучком волос, а не с характерной гривой.

Пугачева показалась в необычном образе / Фото Instagram/nevori.studio

В некоторые моменты она даже напомнила немецкую знаменитость 40-х годов Марлен Дитрих.

Пугачева показалась в необычном образе / Фото Instagram/nevori.studio

Пугачева показалась в необычном образе / Фото Instagram/nevori.studio

Отметим, ранее в террористической России Пугачеву обвинили в том, что она якобы заказала убийство популярного певца Игоря Талькова.

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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