Эксперты призвали оставлять лимоны у окон в июне: эффект удивит многих

Вы узнаете:
- Какой фрукт помогает отпугивать пауков
- Какой запах они не переносят
Летом многие люди открывают окна и часто проветривают дом. Однако из-за этого в комнаты могут попасть вредители, которых потом очень трудно прогнать.
Главред решил разобраться, как избежать попадания вредителей в дом.
Что может защитить дом от вредителей
Эксперты говорят, что лимоны — это главный ключ к защите дома от определенных вредителей летом. В частности, этот фрукт может отпугивать пауков, пишет express.co.uk.
"Пауки используют свое обоняние, чтобы находить пищу и ориентироваться в окружающем мире. Если их чувства будут сбиты с толку чем-то таким едким, как лимон, они будут держаться подальше", — подчеркивают специалисты.
Почему лимон отпугивает пауков
Цитрусовые масла содержат такие соединения, как лимонен и цитраль, которые являются природными репеллентами от насекомых. Эти соединения воздействуют на сенсорные рецепторы пауков, перегружая их чувства и действуя как отпугивающий фактор.
"Лимоны могут воздействовать на нервную систему паука, делая окружающую среду неприятной или даже вредной для него", — говорится в сообщении.
Как использовать лимон против пауков
Самый простой способ защитить дом от пауков — это оставить лимоны у окон, когда они открыты. Также можно использовать лимонные корки.
Кроме того, хорошим вариантом являются свечи и спреи с ароматом лимона. Они будут распространять аромат вокруг, что, в свою очередь, отпугнет пауков.
Как защитить дом от вредителей – видео:
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Об источнике: Express.co.uk
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