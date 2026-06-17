Эксперты призвали оставлять лимоны у окон в июне: эффект удивит многих

Предотвратить появление вредителей в доме очень просто, если знать эффективные методы.

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Почему лимон ставят у окна / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой фрукт помогает отпугивать пауков

Какой запах они не переносят

Летом многие люди открывают окна и часто проветривают дом. Однако из-за этого в комнаты могут попасть вредители, которых потом очень трудно прогнать.

Главред решил разобраться, как избежать попадания вредителей в дом.

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Что может защитить дом от вредителей

Эксперты говорят, что лимоны — это главный ключ к защите дома от определенных вредителей летом. В частности, этот фрукт может отпугивать пауков, пишет express.co.uk.

"Пауки используют свое обоняние, чтобы находить пищу и ориентироваться в окружающем мире. Если их чувства будут сбиты с толку чем-то таким едким, как лимон, они будут держаться подальше", — подчеркивают специалисты.

Почему лимон отпугивает пауков

Цитрусовые масла содержат такие соединения, как лимонен и цитраль, которые являются природными репеллентами от насекомых. Эти соединения воздействуют на сенсорные рецепторы пауков, перегружая их чувства и действуя как отпугивающий фактор.

"Лимоны могут воздействовать на нервную систему паука, делая окружающую среду неприятной или даже вредной для него", — говорится в сообщении.

Как прогнать пауков из дома / Инфографика: Главред

Как использовать лимон против пауков

Самый простой способ защитить дом от пауков — это оставить лимоны у окон, когда они открыты. Также можно использовать лимонные корки.

Кроме того, хорошим вариантом являются свечи и спреи с ароматом лимона. Они будут распространять аромат вокруг, что, в свою очередь, отпугнет пауков.

Как защитить дом от вредителей – видео:

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