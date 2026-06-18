Зачем дачники прокалывают стебли помидоров медной проволокой: неожиданный ответ

Старый деревенский трюк для защиты от фитофторы и богатого урожая томатов снова стал популярным. Работает ли лайфхак?

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Медная проволока против фитофторы: работает ли популярный дачный лайфхак / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Помогает ли медная проволока спасти урожай от фитофторы

Безопасно ли использовать старый деревенский лайфхак на даче

Какие методы агротехники гарантируют здоровье помидорных кустов

Многие садоводы все чаще отказываются от химических средств защиты растений в пользу проверенных народных методов. Одним из таких способов является установка медной проволоки в стебли помидоров — это старый деревенский прием, который помогает защитить урожай от грибковых заболеваний.

Главред разобрался, как использовать медную проволоку в огороде и помогает ли медная проволока от фитофторы.

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Как пишет польское издание Top со ссылкой на огородников, тонким куском медной проволоки нужно аккуратно проткнуть стебель томата. Считается, что под воздействием влаги и веществ, содержащихся в тканях растения, медь постепенно выделяет ионы, которые распространяются по растению и действуют как природный фунгицид.

Особенно часто этот метод рекомендуют для профилактики фитофтороза — одного из самых опасных заболеваний томатов.

Интересно, что соединения меди действительно используются в сельском хозяйстве и входят в состав некоторых препаратов для защиты овощных культур от грибков. Однако специалисты подчеркивают: медная проволока и профессиональные медьсодержащие средства — это не одно и то же.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Можно ли использовать медную проволоку для других растений

Некоторые садоводы используют медную проволоку и при выращивании огурцов, также прокалывая стебли растений.

В случае с плодовыми деревьями проволоку обычно не втыкают в растение, а обматывают вокруг ствола. По словам огородников, это может не только помочь в борьбе с вредителями, но и служить дополнительной защитой от животных, которые обгрызают кору.

Помогает ли медная проволока от фитофторы

Несмотря на популярность метода, убедительных научных доказательств его эффективности пока нет. Более того, прокалывание стебля может нанести растению вред: образовавшаяся рана способна стать входными воротами для инфекций и патогенов.

Эксперт по сельскому хозяйству и природным ресурсам из Университета Ратгерса Мередит Мелендес отмечает, что медьсодержащие препараты работают прежде всего как профилактическое средство и должны применяться до появления признаков заболевания. При этом само наличие меди еще не гарантирует защиту или лечение растения.

Как сажать томаты / Инфографика: Главред

Что действительно помогает сохранить урожай

Специалисты напоминают, что основой здоровья томатов остаются правильная агротехника: хорошая циркуляция воздуха между кустами, полив под корень, своевременное удаление больных листьев и отказ от слишком плотной посадки растений.

Поэтому метод с медной проволокой можно рассматривать скорее как любопытный народный эксперимент, чем как гарантированный способ защиты урожая.

Смотрите видео - Для чего используют медную проволоку в огороде:

Как писал Главред, многие дачники выращивают томаты, огурцы, болгарский перец и другие культуры, но мало кто знает, что урожай можно увеличить в 10–15 раз благодаря всего лишь одной подкормке. Читайте о простом натуральном средстве, которое использовали еще наши дедушки и бабушки в материале: Одна ложка — урожай вырастет в 10 раз: что положить в лунку при посадке томатов.

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