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Было 35 лет: умерла актриса популярного фильма ужаса

Алена Кюпели
17 июня 2026, 21:11
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О смерти своей подруги сообщил ее бойфренд.
Умерла популярная актриса из хоррора
Умерла популярная актриса из хоррора "Звонок" / Коллаж Главред, фото Instagram/daveighc

Кратко:

  • От чего умерла актриса
  • Что с ней случилось накануне

Сегодня, 17 июня, стало известно о том, что скончалась популярная актриса Дейви Чейз.

Как пишет TMZ, бойфренд актрисы, Рой Эрнандес, сообщил, что Дейви умерла во вторник от менингита и инфекции крови, которая вызвала сепсис и привела к отказу организма.

видео дня

Сообщается, что в начале этого месяца Дейви была госпитализирована в больницу в Лос-Анджелесе из-за истощения.

Дейви рано добилась успеха в Голливуде. Актриса озвучил Лило в популярном диснеевском фильме "Лило и Стич" в 2002 году и в последующем телесериале. Она также озвучила Тихиро Огино в американском дубляже "Унесённых призраками.

Поклонники фильмов ужасов узнают её по жуткой роли Самары Морган, главной антагонистки в хитовом фильме 2002 года "Звонок", за которую она получила премию MTV Movie Award в номинации "Лучшая злодейка".

Скончалась
Скончалась "Самара" / Фото Instagram/daveighc

Начиная с 2006 года, Дэйви получила повторяющуюся роль в сериале HBO "Большая любовь", рассказывающем о фундаменталистской, многоженческой мормонской семье. Она сыграла Ронду Волмер в 32 эпизодах этого популярного сериала за пять сезонов.

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О персоне: Дэйви Чейз

Дэйви Чейз - американская актриса. Родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе. В 8 лет она прошла кастинг на свою первую телевизионную роль в сериале канала CBS. Наиболее известна по ролям Саманты Дарко в фильмах "Донни Дарко" и "С. Дарко", Самары Морган в фильмах "Звонок" и "Звонок 2", а также озвучкой Лило в серии фильмов и мультфильмов "Лило и Стич".

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