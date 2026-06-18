"Плачу": Цекало бросил жену в самый тяжелый момент

Жена Цекало Дарина Эрвин жалуется на мучительные боли и одиночество.

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Дарина Эрвин пожаловалась на одиночество/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дарина Эрвин

Кратко:

На что жалуется жена Цекало

Что с ней случилось

Жена российского продюсера Александра Цекало, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, не может выйти из своего тяжелого состояния, пожаловалась на одиночество.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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По словам Эрвин, на фото она занимается своим любимым хобби - плачет.

Дарина Эрвин пожаловалась на свое состояние / Фото Instagram/darina.ervin

"Завтра у меня день рождения. Я должна была уже быть дома. У меня были билеты на матч Хорватии (моя любимая команда). Я должна была быть в Техасе. Вместо этого я сменила четыре больницы. Я окружена незнакомыми людьми. Я вдали от своей семьи, друзей и моего щенка", - пожаловалась Эрвин на одиночество.

Жена Цекало сильно похудела / Фото Instagram/darina.ervin

По ее словам, ее нога до сих пор не работает. "У меня адски болит позвоночник. Честно, думаю, вселенная меня неправильно поняла, когда я сказала, что хочу незабываемый день рождения", - добавляет она.

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О персоне: Александр Цекало Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

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