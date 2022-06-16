Планы удара по РФ и газовому эмбарго: у Зеленского сделали заявление по итогам визита лидеров ЕС

В Киеве завершилась встреча Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом / Офис президента

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис выразили серьезную поддержку Украины. Лидерам ведущих стран ЕС был передан план по новым санкциям в отношении России. Следует усилить давление на российского агрессора и провести работу над 7 пакетом ограничений, который должен включать запрет на газовые закупки у Москвы. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В четверг, 16 июня, чиновник в своем Telegram-канале сделал заявление по итогам визита Макрона, Шольца и Драги в Украину. Он сказал о том, что международная коалиция продемонстрировала стойкую поддержку украинского государства.

Читайте такжеШольц рассказал, зачем с Драги и Макроном приехал в КиевПо его словам, лидерам ведущих стран Евросоюза был передан пакет санкционных инициатив группы Макфола-Ермака. Следует провести работу над усилением давления на РФ и седьмым пакетом санкций, предусматривающим газовое эмбарго.

"Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции. Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака. Должны усиливать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго. Европа сегодня вместе с Украиной. Победим", - подчеркнул Андрей Ермак.

Визит Шольца, Макрона и Драги в Украину

В четверг, 16 июня, в Украину с визитом приехали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Лидеры ведущих государств Европейского Союза прибыли, чтобы показать свою поддержку украинскому государству, которое отражает военную агрессию России.

Позже в Мариинском дворце состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с Шольцем, Макроном, Драги и президентом Румынии Йоханнисом.

Визит лидеров Германии, Франции и Италии прошел за день до заседания Европейской комиссии, которая уже в пятницу, 17 июня, может принять решение по заявке Украины на предоставление статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Главред рекомендует: