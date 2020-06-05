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"Колонизатор истощает територию": в Кабмине придумали, как вернуть Донбасс и Крым

5 июня 2020, 22:59

Министр Алексей Резников считает, что в первую очередь нужно повысить уровень жизни людей, проживающих в Луганской, Донецкой областях.

Алексей Резников
Алексей Резников придумал способ возвращения оккупированного Донбасса

В Кабмине назвали лучший способ, который позволит вернуть оккупированные территории Донбасса в состав Украины.

В первую очередь нужно повысить уровень жизни людей, проживающих в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Ведь это станет демонстрацией того, что Украина в отличие от оккупантов заботится о своих гражданах.

Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.

Министр обратил внимание на то, что путинская Россия использует украинскую территорию как колонизатор, изнуряя жителей оккупированных районов Донбасса.

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"То есть они истощают, забирая то, что им нужно, не думая о будущем людей. Как бы это не звучало странно. Это хороший залог, потому что они свою вредную попытку завершат, мы все равно заберем и людей, и территории, и восстановим свой суверенитет. Один из лучших вариантов - повышение уровня жизни людей, проживающих на неподконтрольных территориях", - пояснил он.

По его словам, Минреинтеграции получило информацию о плохом состоянии с заработной платой на оккупированных территориях.

"На сегодня мы владеем информацией профсоюзов, что плохое состояние с заработной платой работников железной дороги на оккупированных территориях. Они недополучают зарплату, получают зарплату самого низкого работника", - рассказал министр.

Кроме того, Резников считает, что необходимо продолжать переговоры на политико-дипломатическом уровне и возобновить инклюзивный национальный диалог.

"А кроме того, понятно, что только живые люди, одноклассники, врачи, друзья, так же в состоянии возобновить инклюзивный национальный диалог. Четко продемонстрировать, что счастливый Крым и счастливый Донбасс могут быть только в единой Украине. Это очевидно", - добавил он.

Оккупация Донбасса и аннексия Крыма

Как ранее писал Главред, министр Дмитрий Кулеба сообщил о том, что для возврата оккупированных территорий Донбасса и Крыма наша страна готова идти на компромиссы. В частности, власти готовы обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.

Также напомним, вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условия, при которых Украина возобновит водоснабжение аннексированного россиянами Крыма.

Алексей Резников новости Донбасса Крым Россия
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